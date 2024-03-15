Спецоперация "Майдан-3". РФ распространяет фейковые нарративы о захвате ВСУ украинской власти
Категория
Украина
Дата публикации

Спецоперация "Майдан-3". РФ распространяет фейковые нарративы о захвате ВСУ украинской власти

ЦПД
всу
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В рамках спецоперации Майдан-3 российская пропаганда продолжает распространять нарратив о подготовке в Украине силового захвата власти военными.

Кремль продолжает распространять пропаганду в рамках спецоперации "Майдан-3"

Как отмечает ЦПИ, российские пропагандистские TG-каналы со ссылкой на государственное российское информационное агентство РИА-Новости тиражируют информацию о намерении силового захвата Верховной Рады элитными подразделениями ВСУ.

В качестве доказательства враг приводит якобы переписку из секретного чата в Telegram, в которой якобы украинские военные обсуждают план захвата парламента. Приведенные скриншоты переписки содержат признаки подделки.

Распространяя подобные фейки, враг пытается дестабилизировать ситуацию внутри Украины и посеять среди украинцев недоверие, страх хаоса и панические настроения, противопоставить гражданским и военным, сообщили в ЦПИ.

Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

Команда диктатора Владимира Путина намерена:

  • подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

  • распространить панические настроения, уныние,

  • искусственно противопоставить гражданских и военных,

  • поссорить нас с нашими союзниками,

  • распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .

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