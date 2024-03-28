Пражский новостной сайт, поддерживаемый двумя пророссийскими бизнесменами, тайно платил ультраправым политикам в европейских странах, включая Германию и Францию, чтобы настроить общественное мнение против поддержки Украины, показало расследование, проведенное чешским правительством.

Европейские политики на иждивении у Путина: что известно

Чешская служба информации безопасности обнаружила, что пророссийская сеть ведет деятельность, которая может серьезно повлиять на безопасность Чешской Республики и ЕС.

Как пишет The Times, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что "Голос Европы" и двое поддерживающих его прокремлевских украинских политиков — Виктор Медведчук, личный друг Владимира Путина, и Артем Марчевский — были внесены в национальный список санкций, который сделает невозможным дальнейшую работу сайта из Чехии.

Нам удалось раскрыть деятельность финансируемой Россией сети влияния в Чехии.

По его словам, Чешская служба информации безопасности (BIS) обнаружила, что пророссийская сеть ведет деятельность, которая может серьезно повлиять на безопасность Чешской Республики и ЕС.

Эта группа стремилась проводить операции и мероприятия на территории ЕС, направленные против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", — сказал Фиала. "Деятельность группы... также достигает Европейского парламента. Поделиться

Хотя имена европейских политиков, которые предполагают, получили деньги, не называются, чешская газета Deník со ссылкой на источники в разведке сообщила, что среди получателей были политики из Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии.

Газета особо выделила праворадикальную партию "Альтернатива для Германии" (AfD). По данным немецкого новостного журнала Der Spiegel, деньги на общую сумму в несколько сотен тысяч евро передавали наличными на личных встречах в Праге или переводили с помощью криптовалюты.

Правые партии по всей Европе давно поддерживают связи с российским правительством. Во Франции Национальное объединение Марин Ле Пен десять лет назад получило от московского банка кредит в размере 6 млн. евро, который погасило только в прошлом году.

В 2018 году Путин танцевал с тогдашним министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль из Партии свободы на ее свадьбе. С тех пор она переехала в Санкт-Петербург. Поделиться

Однако открытие того, что Россия платит политикам за распространение прокремлевской пропаганды накануне предстоящих 6 июня выборов в Европейский парламент, означает новое измерение влияния.

"Голос Европы" опросил политиков из крайне правых партий, включая Национальное объединение Франции, Vlaams Belang Бельгии и AfD Германии.

Максимилиан Крах, ведущий кандидат от AfD на выборах в ЕС, отрицает, что брал деньги у сайта. Однажды он дал "эксклюзивное" 45-минутное видеоинтервью, в котором утверждал, что Соединенные Штаты стоят за саботажем газопровода "Северный поток", транспортируемого российским газом дном Балтики 2022 года. Поделиться

Петр Быстрон, депутат Бундестага от AfD, дал интервью изданию в феврале перед Карловым мостом в Праге, где обвинил германское правительство в игнорировании интересов фермеров при отправке оружия на миллиарды евро в Украину.

Согласно расследованию Spiegel, "Голос Европы" был создан в 2017 году и первоначально базировался в Нидерландах. Его первое интервью было взято у голландского популиста Герта Уилдерса. Издание также опубликовало интервью британского правого экстремиста Томми Робинсона и консервативной американской медиапропагандистки Энн Коултер.

Польский бизнесмен по имени Яцек Якубчик приобрел "Голос Европы" в марте 2023 года. По данным Spiegel, он указал адрес в Варшаве, который также является адресом принадлежащей Якубчику охранной компании.

Чешское правительство утверждает, что сайт "тайно финансировался" Виктором Медведчуком, бизнесменом, возглавлявшим пророссийскую политическую партию в Украине и обвиняемым в государственной измене, когда в 2022 году его передали России в рамках обмена пленными. Считается, что "Голосом Европы" руководил Марчевский, соратник Медведчука. Поделиться

Крах из AfD рассказал Spiegel, что дал два интервью "Голосу Европы", в том числе одно в Праге.

Конечно, я не получил за это никаких денег, ни для себя, ни для партии", — сказал он, добавив, что сам оплатил отель. Он подтвердил, что знает Медведчука, а также Марчевского, и признал, что последний увез его в гостиницу. машиной после интервью, но настаивает, что "никогда не брал от них денег или выгод денежного характера.

Нидерланды расследуют причастность парламентариев страны к получению российского финансирования

Парламент Нидерландов обсудит обвинения в том, что члены парламента могли получить российское финансирование, чтобы повлиять на выборы, и потребовал от секретных служб страны отчета о результатах разведки. Вилдерс, жесткий правый политик, победивший на выборах в ноябре прошлого года и повлекший за собой длительные коалиционные переговоры, потребовал полного раскрытия обвинений.

Уилдерс, заручившись поддержкой парламента, потребовал от министерства внутренних дел предоставить депутатам отчет о ситуации, оценить риск для демократии и собранные спецслужбами сведения. Он поддержал запуск сайта как антиевропейский проект. Поделиться

Марк Рютте, временный премьер-министр страны, предупредил членов парламента, что не стоит ожидать подробных разведданных, но пообещал противостоять какому-либо российскому влиянию.