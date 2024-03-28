Кремль платить ультраправим політикам ЄС за поширення російської пропаганди

Празький новинний сайт, підтримуваний двома проросійськими бізнесменами, таємно платив ультраправим політикам у європейських країнах, включно з Німеччиною і Францією, щоб налаштувати громадську думку проти підтримки України, показало розслідування, проведене чеським урядом.

Європейські політики на утриманні у Путіна: що відомо

Чеська служба інформації безпеки виявила, що проросійська мережа веде діяльність, яка "може серйозно вплинути на безпеку Чеської Республіки та ЄС".

Як пише The Times, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що "Голос Європи" і двоє прокремлівських українських політиків, які його підтримують, — Віктор Медведчук, особистий друг Володимира Путіна, та Артем Марчевський — були внесені до національного списку санкцій, який унеможливить подальшу роботу сайту з Чехії.

Нам вдалося розкрити діяльність фінансованої Росією мережі впливу в Чехії.

За його словами, Чеська служба інформації безпеки (BIS) виявила, що проросійська мережа веде діяльність, яка "може серйозно вплинути на безпеку Чеської Республіки та ЄС".

Ця група прагнула проводити операції та заходи на території ЄС, спрямовані проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України", — сказав Фіала. "Діяльність групи... також досягає Європейського парламенту. Поширити

Хоча імена європейських політиків, які, як припускають, отримали гроші, не називаються, чеська газета Deník із посиланням на джерела в розвідці повідомила, що серед одержувачів були політики з Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів та Угорщини.

Газета особливо виділила праворадикальну партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD). За даними німецького новинного журналу Der Spiegel, гроші на загальну суму в кілька сотень тисяч євро передавали готівкою на особистих зустрічах у Празі або переказували за допомогою криптовалюти.

Праві партії по всій Європі давно підтримують зв'язки з російським урядом. У Франції Національне об'єднання Марін Ле Пен десять років тому отримало від московського банку кредит у розмірі 6 млн євро, який погасило тільки минулого року.

У 2018 році Путін танцював із тодішнім міністром закордонних справ Австрії Карін Кнайсль із Партії свободи на її весіллі. Відтоді вона переїхала до Санкт-Петербурга. Поширити

Однак відкриття того, що Росія платить політикам за поширення прокремлівської пропаганди напередодні виборів до Європейського парламенту, які мають розпочатися 6 червня, означає новий вимір впливу.

"Голос Європи" опитав політиків із вкрай правих партій, включно з Національним об'єднанням Франції, Vlaams Belang Бельгії та AfD Німеччини.

Максиміліан Крах, провідний кандидат від AfD на виборах до ЄС, заперечує, що брав гроші у сайту. Одного разу він дав "ексклюзивне" 45-хвилинне відеоінтерв'ю, в якому стверджував, що Сполучені Штати стоять за саботажем газопроводу "Північний потік", який транспортуватиме російський газ дном Балтики 2022 року. Поширити

Петр Бистрон, депутат Бундестагу від AfD, дав інтерв'ю виданню в лютому перед Карловим мостом у Празі, де звинуватив німецький уряд в ігноруванні інтересів фермерів під час відправлення зброї на мільярди євро в Україну.

Згідно з розслідуванням Spiegel, "Голос Європи" був створений 2017 року і спочатку базувався в Нідерландах. Його перше інтерв'ю було взято у голландського популіста Герта Вілдерса. Видання також опублікувало інтерв'ю британського правого екстреміста Томмі Робінсона і консервативної американської медіапропагандистки Енн Коултер.

Польський бізнесмен на ім'я Яцек Якубчик придбав "Голос Європи" в березні 2023 року. За даними Spiegel, він вказав адресу у Варшаві, яка також є адресою охоронної компанії, що належить Якубчику.

Чеський уряд стверджує, що сайт "таємно фінансувався" Віктором Медведчуком, бізнесменом, який очолював проросійську політичну партію в Україні та був звинувачений у державній зраді, коли 2022 року його передали Росії в рамках обміну полоненими. Вважають, що "Голосом Європи" керував Марчевський, соратник Медведчука. Поширити

Крах з AfD розповів Spiegel, що дав два інтерв'ю "Голосу Європи", зокрема одне в Празі.

Звичайно, я не отримав за це жодних грошей, ні для себе, ні для партії", — сказав він, додавши, що сам оплатив готель. Він підтвердив, що знає Медведчука, а також Марчевського, і визнав, що останній відвіз його в готель машиною після інтерв'ю, але наполягає, що "ніколи не брав від них грошей або вигод грошового характеру.

Нідерланди розслідують причетність парламентарів країни до отримання російського фінансування

Парламент Нідерландів обговорить звинувачення в тому, що члени парламенту могли отримати російське фінансування, щоб вплинути на вибори, і зажадав від секретних служб країни звіту про результати розвідки. Вілдерс, жорсткий правий політик, який переміг на виборах у листопаді минулого року і спричинив тривалі коаліційні переговори, зажадав повного розкриття звинувачень.

Вілдерс, заручившись підтримкою парламенту, зажадав від міністерства внутрішніх справ надати депутатам звіт про ситуацію, оцінити ризик для демократії та зібрані спецслужбами відомості. Він підтримав запуск сайту як антиєвропейський проект. Поширити

Марк Рютте, тимчасовий прем'єр-міністр країни, попередив членів парламенту, що не варто очікувати докладних розвідданих, але пообіцяв протистояти будь-якому російському впливу.