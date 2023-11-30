Як російська пропаганда використала статтю The Economist про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного

28 листопада видання The Economist опублікувало статтю під назвою “Russia is poised to take advantage of political splits in Ukraine” (“Росія готова скористатися політичними розколами в Україні”). У матеріалі йдеться про "тріщини" між військовим і політичним керівництвом країни та стверджується, що стосунки між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним нібито стали "жахливими".

Як пропагандисти використали скандальну статтю The Economist

Команді видання INFOlight.ua завдяки системі моніторингу на базі штучного інтелекту вдалося встановити, що в Україні статтю було вперше опубліковано в перекладі журналістом Юрієм Ніколовим о 22:50. До статті журналіст додав власні коментарі та оцінки.

Скриншот: infolight.in.ua

Вже о 23:03 публікацію Ніколова поширив колишній урядовець Володимир Омелян, а о 23:38 свою версію статті опублікували на проросійському Телеграм-каналі “Политика страны”.

Скриншот: infolight.in.ua

За даними INFOlight.ua, від цих двох джерел пішло подальше поширення.

Відбувалося поширення як у Фейсбук, переважно з посиланням на Юрія Ніколова, так і в проросійських Телеграм-каналах.

Поширення наративу в проросійських Телеграм-каналах

Окремо українською мовою текст “Политики страны” поширив блогер-втікач Мирослав Олешко, якого СБУ оголосила в розшук.

Скриншот: infolight.in.ua

Станом на ранок 29 листопада наратив про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного активно поширювали російські Телеграм-канали.

Скриншот: infolight.in.ua

О 9:50 29 листопада в проросійському Телеграм-каналі “ЗеРада” опубліковали ще одну “соціологію” з посиланням на USAID:

нас опинилася закрита листопадова соціологія, яку на замовлення американців (USAID) проводили в Україні. Там дуже цікава анкета (формулювання запитань), що відкриває задум цілей дослідження. Поширити

Скриншот: infolight.in.ua

В подальшому ці два джерела поширювалися окремо і разом серед проросійських джерел.

Отруєння дружини Буданова та пропаганда РФ

До цього також додали “аналітику”, в якій отруєння дружини Кирила Буданова пояснювалося як засіб “зміщення акцентів” та “виграш часу”, в зв’язку з “провалом ЗСУ” та “падінням рейтингів”.

Скриншот: infolight.in.ua

В іншому проросійському Телеграм-каналі запустили наратив, що публікація в The Economist – це “черговий крок Заходу щоб прибрати Зеленського та поставити на його місце Залужного або Буданова”

Скриншот: infolight.in.ua

Реакція ОП на статтю The Economist

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що в українському керівництві відбуваються «ситуативні дискусії», а не конфлікт.

Ми наполягаємо на тому, що конфлікту не існує. Ще раз підкреслю, що президент Зеленський перебуває в постійній комунікації з паном Залужним. Безумовно, є ситуація, коли треба проводити ті чи інші розмови на ставці з урахуванням того, як просуваються наші наступальні операції, які корективи треба вносити, що треба робити для того, щоб це було ефективніше. Але ще раз підкреслюю — ці спілкування щоденні в робочому форматі. Поширити

Він зазначив, що Кремль зацікавлений у внутрішньополітичних конфліктах в Україні.

Інформаційна атака “Майдан-3”

13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.

Нову операцію курує перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а її ідеологом є Владислав Сурков, який відомий як один з авторів проєкту “Новоросія”.

Мета, яку перед собою ставлять російські спецслужби та пропагандисти, – дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію. Методика нової інформаційної атаки РФ залишиться традиційною для російських ІПСО – паніка, зневіра, штучне стравлювання політиків та військових. Поширити

Ключову роль буде відігравати пропаганда в месенджері Телеграм, який має російське походження. Москва виділила на цей напрямок уже 230 млн доларів.