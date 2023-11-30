Як російська пропаганда використала статтю The Economist про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного

28 листопада видання The Economist опублікувало статтю під назвою “Russia is poised to take advantage of political splits in Ukraine” (“Росія готова скористатися політичними розколами в Україні”). У матеріалі йдеться про "тріщини" між військовим і політичним керівництвом країни та стверджується, що стосунки між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним нібито стали "жахливими".
Як пропагандисти використали скандальну статтю The Economist
Команді видання INFOlight.ua завдяки системі моніторингу на базі штучного інтелекту вдалося встановити, що в Україні статтю було вперше опубліковано в перекладі журналістом Юрієм Ніколовим о 22:50. До статті журналіст додав власні коментарі та оцінки.
Вже о 23:03 публікацію Ніколова поширив колишній урядовець Володимир Омелян, а о 23:38 свою версію статті опублікували на проросійському Телеграм-каналі “Политика страны”.
За даними INFOlight.ua, від цих двох джерел пішло подальше поширення.
Відбувалося поширення як у Фейсбук, переважно з посиланням на Юрія Ніколова, так і в проросійських Телеграм-каналах.
Поширення наративу в проросійських Телеграм-каналах
Окремо українською мовою текст “Политики страны” поширив блогер-втікач Мирослав Олешко, якого СБУ оголосила в розшук.
Станом на ранок 29 листопада наратив про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного активно поширювали російські Телеграм-канали.
О 9:50 29 листопада в проросійському Телеграм-каналі “ЗеРада” опубліковали ще одну “соціологію” з посиланням на USAID:
В подальшому ці два джерела поширювалися окремо і разом серед проросійських джерел.
Отруєння дружини Буданова та пропаганда РФ
До цього також додали “аналітику”, в якій отруєння дружини Кирила Буданова пояснювалося як засіб “зміщення акцентів” та “виграш часу”, в зв’язку з “провалом ЗСУ” та “падінням рейтингів”.
В іншому проросійському Телеграм-каналі запустили наратив, що публікація в The Economist – це “черговий крок Заходу щоб прибрати Зеленського та поставити на його місце Залужного або Буданова”
Реакція ОП на статтю The Economist
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що в українському керівництві відбуваються «ситуативні дискусії», а не конфлікт.
Він зазначив, що Кремль зацікавлений у внутрішньополітичних конфліктах в Україні.
Інформаційна атака “Майдан-3”
13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.
Нову операцію курує перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а її ідеологом є Владислав Сурков, який відомий як один з авторів проєкту “Новоросія”.
Ключову роль буде відігравати пропаганда в месенджері Телеграм, який має російське походження. Москва виділила на цей напрямок уже 230 млн доларів.
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