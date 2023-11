Як російська пропаганда використала статтю The Economist про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного

28 листопада видання The Economist опублікувало статтю під назвою “Russia is poised to take advantage of political splits in Ukraine” (“Росія готова скористатися політичними розколами в Україні”). У матеріалі йдеться про "тріщини" між військовим і політичним керівництвом країни та стверджується, що стосунки між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним нібито стали "жахливими".