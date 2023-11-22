Закликав ховатися від призову. Блогер Олешко отримав підозру

СБУ оголосила про підозру блогеру Мирославу Олешку, який виїхав за кордон за підробленою довідкою ВЛК. Вже там він постійно закликає чоловіків ховатися від призову та критикує українську владу.

Блогер-ухилянт отримав підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру Мирославу Олешку — він незаконно виїхав з України й займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.

Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії, - додали в службі. Поширити

За даними слідства, Олешко, після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.

Зараз він перебуває за кордоном, систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу та закликає українців ухилятися від служби в армії.

За якими статтями отримав підозру блогер

Наразі Олешку, який продовжує переховуватись від органів слідства, заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);

ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Санкції статей передбачають до 8 років тюрми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.

До слова, Мирослав Олешко — український блогер. У березні 2018 року тодішній президент України Петро Порошенко провів закриту зустріч із блогерами, куди запросили і Олешка. У своїх соціальних мережах він критикує владу, а президента Володимира Зеленського називає «людиною, яка відібрала свободу у кожного українця».