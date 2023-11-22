Призывал скрываться от призыва. Блогер Олешко получил подозрение

СБУ объявила о подозрении блогеру Мирославу Олешко, уехавшего за границу за поддельной справкой ВЛК. Уже там он постоянно призывает мужчин скрываться от призыва и критикует украинские власти.

Блогер-уклонист получил подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Мирославу Олешко — он незаконно уехал из Украины и занимается информационно-взрывной деятельностью, которая вредит ВСУ.

Находясь за границей, он систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии, добавили в службе. Поделиться

По данным следствия, Олешко, после подтверждения его годности к военной службе и вызову в ТЦК, в августе 2023 года покинул территорию Украины на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии.

Сейчас он находится за границей, систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу и призывает украинцев уклоняться от службы в армии.

По каким статьям получил подозрение блоггер

Олешко, который продолжает скрываться от органов следствия, заочно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

ч. 4 ст. 358 (использование заведомо подложного документа).

Санкции статей предусматривают до 8 лет тюрьмы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.

К слову, Мирослав Олешко – украинский блоггер. В марте 2018 тогдашний президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с блоггерами, куда пригласили и Олешко. В своих социальных сетях он критикует власть, а президента Владимира Зеленского называет «человеком, который отнял свободу у каждого украинца».