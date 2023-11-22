Призывал скрываться от призыва. Блогер Олешко получил подозрение

СБУ объявила о подозрении блогеру Мирославу Олешко, уехавшего за границу за поддельной справкой ВЛК. Уже там он постоянно призывает мужчин скрываться от призыва и критикует украинские власти.
Блогер-уклонист получил подозрение
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Мирославу Олешко — он незаконно уехал из Украины и занимается информационно-взрывной деятельностью, которая вредит ВСУ.
По данным следствия, Олешко, после подтверждения его годности к военной службе и вызову в ТЦК, в августе 2023 года покинул территорию Украины на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии.
Сейчас он находится за границей, систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу и призывает украинцев уклоняться от службы в армии.
По каким статьям получил подозрение блоггер
Олешко, который продолжает скрываться от органов следствия, заочно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);
ч. 4 ст. 358 (использование заведомо подложного документа).
Санкции статей предусматривают до 8 лет тюрьмы.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.
К слову, Мирослав Олешко – украинский блоггер. В марте 2018 тогдашний президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с блоггерами, куда пригласили и Олешко. В своих социальных сетях он критикует власть, а президента Владимира Зеленского называет «человеком, который отнял свободу у каждого украинца».
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