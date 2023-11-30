Как российская пропаганда использовала статью The Economist о "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного

28 ноября издание The Economist опубликовало статью под названием "Russia is poised to take advantage of political splits in Ukraine" ("Россия готова воспользоваться политическими расколами в Украине"). В материале говорится о "трещинах" между военным и политическим руководством страны и утверждается, что отношения между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным якобы стали "ужасающими".
Как пропагандисты использовали скандальную статью The Economist
Команде издания INFOlight.ua благодаря системе мониторинга на базе искусственного интеллекта удалось установить, что в Украине статья была впервые опубликована в переводе журналистом Юрием Николовым в 22:50. К статье журналист добавил комментарии и оценки.
Уже в 23.03 публикацию Николова распространил бывший чиновник Владимир Омелян, а в 23.38 свою версию статьи опубликовали на пророссийском Телеграмм-канале "Политика страны".
По данным INFOlight.ua, от этих двух источников произошло дальнейшее распространение.
Происходило распространение как в Фейсбуке, преимущественно со ссылкой на Юрия Николова, так и в пророссийских Телеграмм-каналах.
Распространение нарратива в пророссийских Телеграмм-каналах
Отдельно на украинском языке текст "Политики страны" распространил беглый блогер Мирослав Олешко, которого СБУ объявила в розыск.
На утро 29 ноября нарратив о "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного активно распространяли российские Телеграмм-каналы.
В 9:50 29 ноября в пророссийском Телеграмм-канале "ЗеРада" опубликовали еще одну "социологию" со ссылкой на USAID:
В дальнейшем эти два источника распространялись раздельно и совместно посреди пророссийских источников.
Отравление жены Буданова и пропаганда РФ
К этому также добавили аналитику, в которой отравление жены Кирилла Буданова объяснялось как средство “смещения акцентов” и “выигрыш времени”, в связи с “провалом ВСУ” и “падением рейтингов”.
В другом пророссийском Телеграмм-канале запустили нарратив, что публикация в The Economist – это "очередной шаг Запада, чтобы убрать Зеленского и поставить на его место Залужного или Буданова"
Реакция ОП на статью The Economist
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире “Радио Свобода” заявил, что в украинском руководстве проходят «ситуативные дискуссии», а не конфликт.
Он отметил, что Кремль заинтересован во внутриполитических конфликтах в Украине.
Информационная атака "Майдан-3"
13 ноября online.ua опубликовал эксклюзивный материал “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину”.
Новую операцию курирует первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а ее идеологом является Владислав Сурков, известный как один из авторов проекта “Новороссия”.
Ключевую роль будет играть пропаганда в мессенджере Телеграмм, имеющем российское происхождение. Москва выделила на это направление уже 230 млн. долларов.
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