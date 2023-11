Как российская пропаганда использовала статью The Economist о "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного

28 ноября издание The Economist опубликовало статью под названием "Russia is poised to take advantage of political splits in Ukraine" ("Россия готова воспользоваться политическими расколами в Украине"). В материале говорится о "трещинах" между военным и политическим руководством страны и утверждается, что отношения между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным якобы стали "ужасающими".