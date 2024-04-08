Пресссекретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что из-за промедления Конгресса США по одобрению помощи Украине, украинские военные теряют позиции на фронте.
В Белом доме осуждают Конгресс за промедление с одобрением помощи Украине
Она подчеркнула, что США должны продолжать оказывать помощь Украине, как это было с начала преступного вторжения оккупационной армии РФ.
Карин Жан-Пьер напомнила, что украинские военные ведут героическую борьбу за свободу и независимость собственного государства, защищая демократию от агрессии кремлевского диктатора Владимира Путина.
Что говорят в Конгрессе
Как отмечают журналисты The Hill, по словам эксконгрессмена Адама Кинзингера, если США откажут в помощи Украине, виновным в этом будут считать спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
Авторы материала подчеркнули, что на этой неделе Палата возвращается к работе после двухнедельного перерыва.
При этом спикер Майк Джонсон пообещал вынести на рассмотрение какой-нибудь проект помощи Украине, однако не конкретизировал, как именно планирует это сделать.
Перед тем, как Палата представителей ушла на каникулы, республиканка Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об уходе спикера, что стало угрозой для должности Джонсона.
По мнению Кинзингера, вероятность успешной попытки устранить спикера маленькая. Он призвал Джонсона заключить соглашение с демократами о помощи Украине.
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