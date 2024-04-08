В Белом доме осуждают Конгресс за промедление с одобрением помощи Украине

За последние несколько недель, несколько месяцев, мы наблюдаем, как Украина теряет позиции на поле боя. И это — из-за бездействия Конгресса, — отметила пресс-секретарь Белого дома. Поделиться

Она подчеркнула, что США должны продолжать оказывать помощь Украине, как это было с начала преступного вторжения оккупационной армии РФ.

Карин Жан-Пьер напомнила, что украинские военные ведут героическую борьбу за свободу и независимость собственного государства, защищая демократию от агрессии кремлевского диктатора Владимира Путина.

Мы знаем, что произойдет, если не остановить диктатора. Если спикер Джонсон внесет на рассмотрение законопроект о национальной безопасности, мы знаем, что он получит преимущественную поддержку, отметила представитель Белого дома. Поделиться

Что говорят в Конгрессе

Как отмечают журналисты The Hill, по словам эксконгрессмена Адама Кинзингера, если США откажут в помощи Украине, виновным в этом будут считать спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Теперь он должен подумать о своей совести, потому что я должен вам сказать, что если Украина проиграет эту борьбу, он станет парнем в учебниках истории, которые пишут о том, почему Украина проиграла эту борьбу. Они не обязательно скажут, что это он протянул помощь, но это тот, кто мог сделать что-то, что изменило бы ситуацию. Следует признать тот факт, что это не мы помогаем Украине. Украина помогает нам, борясь за защиту от одного из наших главных конкурентов и, откровенно говоря, врагов в этом мире, — отметил Кинзингер. Поделиться

Авторы материала подчеркнули, что на этой неделе Палата возвращается к работе после двухнедельного перерыва.

При этом спикер Майк Джонсон пообещал вынести на рассмотрение какой-нибудь проект помощи Украине, однако не конкретизировал, как именно планирует это сделать.

Перед тем, как Палата представителей ушла на каникулы, республиканка Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об уходе спикера, что стало угрозой для должности Джонсона.

По мнению Кинзингера, вероятность успешной попытки устранить спикера маленькая. Он призвал Джонсона заключить соглашение с демократами о помощи Украине.