Более 35 американских артистов, активистов, научных работников призвали Конгресс США проголосовать за помощь Украине. Они отмечают, если у России будет успех – это будет вина США.
Обращение к Конгрессу США от американских артистов
Среди подписавшихся обращения — историки Тимоти Снайдер и Сергей Плохий, актеры Шон Пенн, Барбра Стрейзанд, Иванна Сахно, Кэтрин Винник, Миша Коллинз, Марк Геммил, Хиллари Суонк, группа Imagine Dragons, астронавт Скотт Келли, политолог Фрэнсис Фукуяма.
В обращении авторы пишут, что украинцы борются за свое существование.
Отмечается, что российские лидеры откровенно говорят, что их цель — уничтожение украинского государства и уничтожение украинцев как народа, а российские пропагандисты ежедневно угрожают геноцидом.
Прямо сейчас Россия использует ракеты и управляемые бомбы, чтобы уничтожить старинный и прекрасный город Харьков, где проживало 1,5 миллиона человек, так же, как Россия уничтожила Мариуполь, Алеппо и Грозный.
Американские активисты и ученые подчеркивают, что украинцы борются также за безопасность США и свободу каждого: "Сопротивляясь российской диктатуре, они показывают, что демократия может защитить себя".
Подписанты подчеркивают, что если у России будет прорыв на фронте — это будет вина США.
Украина сражается сама, а не просит американских войск. То, что Америка должна сделать, чтобы поддержать Украину, минимально. Если мы не сможем выполнить наши обязательства перед Украиной, никто не поверит, что мы будем поддерживать кого-либо из наших союзников в будущем.
Авторы пишут: “Вместе мы призываем Конгресс поступить правильно — прямо сейчас. Поддержите Украину”.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-