Более 35 американских артистов, активистов, научных работников призвали Конгресс США проголосовать за помощь Украине. Они отмечают, если у России будет успех – это будет вина США.

Обращение к Конгрессу США от американских артистов

Среди подписавшихся обращения — историки Тимоти Снайдер и Сергей Плохий, актеры Шон Пенн, Барбра Стрейзанд, Иванна Сахно, Кэтрин Винник, Миша Коллинз, Марк Геммил, Хиллари Суонк, группа Imagine Dragons, астронавт Скотт Келли, политолог Фрэнсис Фукуяма.

В обращении авторы пишут, что украинцы борются за свое существование.

На территории, которую оккупировала Россия, она пытает украинских граждан, похищает украинских детей и убивает украинских лидеров. На территорию, до которой может добраться со своим оружием Россия, она наносит удары по мирным жителям и спасателям. Российские ракеты, беспилотники и бомбы разрушают церкви и памятники Холокоста. Российская оккупация грозит мусульманам Украины, крымским татарам. Поделиться

Отмечается, что российские лидеры откровенно говорят, что их цель — уничтожение украинского государства и уничтожение украинцев как народа, а российские пропагандисты ежедневно угрожают геноцидом.

Прямо сейчас Россия использует ракеты и управляемые бомбы, чтобы уничтожить старинный и прекрасный город Харьков, где проживало 1,5 миллиона человек, так же, как Россия уничтожила Мариуполь, Алеппо и Грозный.

Американские активисты и ученые подчеркивают, что украинцы борются также за безопасность США и свободу каждого: "Сопротивляясь российской диктатуре, они показывают, что демократия может защитить себя".

Но мы подводим украинцев. Прошло более 470 дней с момента принятия Конгрессом закона в поддержку Украины. Это большая часть времени с момента вторжения России в феврале 2022 года. За время нашего бездействия Россия возобновила свою армию. Она готовит новое наступление, испытывая Украину на всем фронте и незаконно используя газ, чтобы выгнать украинских солдат из окопов. Поделиться

Подписанты подчеркивают, что если у России будет прорыв на фронте — это будет вина США.

Украина сражается сама, а не просит американских войск. То, что Америка должна сделать, чтобы поддержать Украину, минимально. Если мы не сможем выполнить наши обязательства перед Украиной, никто не поверит, что мы будем поддерживать кого-либо из наших союзников в будущем.

Авторы пишут: “Вместе мы призываем Конгресс поступить правильно — прямо сейчас. Поддержите Украину”.