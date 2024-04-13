Помощь США для Украины. Вашингтон разработал новый план

Штаты предложили Киеву предоставить десятки миллиардов евро помощи в кредит под залог будущих доходов от государственных активов РФ, замороженных на Западе. Такой информацией делится Financial Times.

Запад не может решить, что делать с замороженными российскими активами

Как удалось узнать, "Большая семерка" до сих пор не понимает, что делать с российскими активами в размере 260 миллиардов евро, которые заморозили союзники Украины.

Что важно понимать, Белый дом поддерживает идею конфискации активов в полном объеме и передачи Киеву.

Несмотря на это, в ЕС продолжают жаловаться, что это может стать нарушением международного права и дестабилизировать финансовые рынки.

Отдельные члены Евросоюза призывают передать Украине только те доходы, которые были получены от этих активов.

Сейчас этот вопрос обсуждается все активнее из-за того, что США до сих пор не оказали многомиллиардную помощь Киеву.

Мы находимся в точке, где должны изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность иммобилизованных резервов для Украины. Мы не можем ждать. Мы не можем ждать вечно, мы это знаем, — заявил заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх. Поделиться

Что предлагают Украине в США

Как отмечает Далин Сингх, предложение американских властей предусматривает "текущую стоимость будущего процентного потока от иммобилизованных активов, либо через облигации, либо через ссуду".

Он также обратил внимание на то, что официальный Брюссель продемонстрировал готовность перечислять Киеву проценты из резервов на полугодовой основе, однако существуют способы "увеличить стоимость этих потоков доходов со временем".