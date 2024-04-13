Коли та як буде відбуватися новий масштабний наступ армії РФ — дані FT
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли та як буде відбуватися новий масштабний наступ армії РФ — дані FT

армія РФ
Джерело:  Financial Times

Згідно з даними Financial Times, російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб його окупаційні війська захопили більше територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Влітку 2024 року може початися новий наступ армії РФ

Журналісти дізналися від своїх інсайдерів в українській владі та на Заході про те, що російські загарбники хочуть влітку розпочати наступ відразу на чотирьох напрямках.

Росія, можливо, готується до великомасштабної атаки наприкінці весни або влітку в надії захопити більше територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей... Чиновники в Києві також стурбовані тим, що Москва може планувати напад на Харків, друге за величиною місто України на північному сході, — зазначає Financial Times.

Окрім того, наголошується, що окупанти максимально концентрують свої зусилля навколо міста Часів Яр, що знаходиться всього за 15 км на захід від Бахмута.

Журналісти прогнозують, що це буде дуже важлива битва для України, адже, як відомо, Часів Яр розташований на зручній для оборони височині.

Якщо Росія візьме місто, вони потенційно можуть збільшити швидкість просування вглиб Донецької області в рамках очікуваного літнього наступу, — заявив старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

На переконання редакції видання, "оперативне нарощування постачання боєприпасів може виявитися критично важливим" для Збройних сил України.

Сирський повідомив про загострення на фронті

13 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася.

За його словами, головна причина — активізація наступальних дій армії РФ після проведення “виборів” Путіна в країні-агресорці.

Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону використовуючи десятки танків та БМП.

Олександр Сирський також додав, що цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога США для України. Вашингтон розробив новий план
прапор США
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін створив нові проблеми для економіки РФ — розвідка Британії
Міноборони Британії
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи дійсно в України закінчилися ракети до Patriot і Iris-T — пояснення Подоляка
Iris-T

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?