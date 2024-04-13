Коли та як буде відбуватися новий масштабний наступ армії РФ — дані FT

Згідно з даними Financial Times, російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб його окупаційні війська захопили більше територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.
Влітку 2024 року може початися новий наступ армії РФ
Журналісти дізналися від своїх інсайдерів в українській владі та на Заході про те, що російські загарбники хочуть влітку розпочати наступ відразу на чотирьох напрямках.
Окрім того, наголошується, що окупанти максимально концентрують свої зусилля навколо міста Часів Яр, що знаходиться всього за 15 км на захід від Бахмута.
Журналісти прогнозують, що це буде дуже важлива битва для України, адже, як відомо, Часів Яр розташований на зручній для оборони височині.
На переконання редакції видання, "оперативне нарощування постачання боєприпасів може виявитися критично важливим" для Збройних сил України.
Сирський повідомив про загострення на фронті
13 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася.
За його словами, головна причина — активізація наступальних дій армії РФ після проведення “виборів” Путіна в країні-агресорці.
Олександр Сирський також додав, що цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості.
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