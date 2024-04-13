Советник мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петр Андрющенко раскритиковал материал издания Financial Times о якобы масштабном летнем наступлении российских оккупантов на четырех направлениях.
Что не так с заявлениями о планируемом оккупантами масштабном летнем наступлении в Украине
В частности, советник мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя обратил внимание на фразу: "Главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что ситуация на восточном фронте "значительно ухудшилась".
При этом он отметил, что с заявлений о намерениях оккупационной армии РФ начать масштабное наступление на четырех направлениях, Украина также не узнала ничего нового.
Почему западным СМИ не стоит публиковать подобные материалы
По его мнению, подобные материалы от иностранных СМИ поддерживают мощные ИПСО Кремля, которыми страна-агрессорка пытается давить на украинское общество.
Советник мэра оккупированного Мариуполя отмечает, что утверждение о якобы приближении Украины к поражению в развязанной Россией преступной войне ошибочно.
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