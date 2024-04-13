Летнее наступление РФ в Украине. Андрющенко жестко раскритиковал статью FT
Категория
Украина
Дата публикации

Летнее наступление РФ в Украине. Андрющенко жестко раскритиковал статью FT

Танк ВСУ
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Источник:  online.ua

Советник мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петр Андрющенко раскритиковал материал издания Financial Times о якобы масштабном летнем наступлении российских оккупантов на четырех направлениях.

Что не так с заявлениями о планируемом оккупантами масштабном летнем наступлении в Украине

Когда мы говорим об информационной составляющей или взрослом разговоре с обществом, то можете брать эту статью FT, как лучший пример "как не надо", — отметил Андрющенко.

В частности, советник мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя обратил внимание на фразу: "Главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что ситуация на восточном фронте "значительно ухудшилась".

Это говорит наше командование иностранным журналистам. А что они нам говорят? Не напрягайтесь — ничего. Ничего! Здесь я понимаю, что такие разговоры с FT — часть давления на партнеров, однако. Все понимают? Вы когда это сегодня увидели/увидите подумаете о чем? Итак, — подчеркивает Андрющенко.

При этом он отметил, что с заявлений о намерениях оккупационной армии РФ начать масштабное наступление на четырех направлениях, Украина также не узнала ничего нового.

Здесь же просто "капитан очевидность". Видите здесь новое что-нибудь? Сумщину? Черниговщину? Ну хоть что-нибудь, о чем не говорим два года? То то же. Новость? Не думаю, — подчеркивает Андрющенко.

Почему западным СМИ не стоит публиковать подобные материалы

По его мнению, подобные материалы от иностранных СМИ поддерживают мощные ИПСО Кремля, которыми страна-агрессорка пытается давить на украинское общество.

Что будет в итоге? То, чего и так достаточно. Уныния и депрессии. Справедливо? Нет, убежден Андрющенко.

Советник мэра оккупированного Мариуполя отмечает, что утверждение о якобы приближении Украины к поражению в развязанной Россией преступной войне ошибочно.

Пока нация борется, от мотивации каждого украинца зависит успех. Поэтому подобные коммуникационные игры, бьющие по своим, неуместны. От такого дружеского огня потерь больше побед. Однозначно, подчеркивает Андрющенко.

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