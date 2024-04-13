Что не так с заявлениями о планируемом оккупантами масштабном летнем наступлении в Украине

Когда мы говорим об информационной составляющей или взрослом разговоре с обществом, то можете брать эту статью FT, как лучший пример "как не надо", — отметил Андрющенко. Поделиться

В частности, советник мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя обратил внимание на фразу: "Главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что ситуация на восточном фронте "значительно ухудшилась".

Это говорит наше командование иностранным журналистам. А что они нам говорят? Не напрягайтесь — ничего. Ничего! Здесь я понимаю, что такие разговоры с FT — часть давления на партнеров, однако. Все понимают? Вы когда это сегодня увидели/увидите подумаете о чем? Итак, — подчеркивает Андрющенко. Поделиться

При этом он отметил, что с заявлений о намерениях оккупационной армии РФ начать масштабное наступление на четырех направлениях, Украина также не узнала ничего нового.

Здесь же просто "капитан очевидность". Видите здесь новое что-нибудь? Сумщину? Черниговщину? Ну хоть что-нибудь, о чем не говорим два года? То то же. Новость? Не думаю, — подчеркивает Андрющенко. Поделиться

Почему западным СМИ не стоит публиковать подобные материалы

По его мнению, подобные материалы от иностранных СМИ поддерживают мощные ИПСО Кремля, которыми страна-агрессорка пытается давить на украинское общество.

Что будет в итоге? То, чего и так достаточно. Уныния и депрессии. Справедливо? Нет, убежден Андрющенко. Поделиться

Советник мэра оккупированного Мариуполя отмечает, что утверждение о якобы приближении Украины к поражению в развязанной Россией преступной войне ошибочно.