Що не так із заявами про запланований окупантами масштабний літній наступ в Україні

Коли ми говоримо про інформаційну складову або дорослу розмову з суспільством, то можете брати цю статтю FT, як кращий приклад "як не треба”, — зазначив Андрющенко. Поширити

Зокрема, радник мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя звернув увагу на фразу: "Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що ситуація на східному фронті "значно погіршилася".

Це каже наше командування іноземним журналістам. А що вони кажуть нам? Не напружуйтесь — нічого. Ні-чо-го! Тут я розумію, що такі розмови з FT — частина тиску на партнерів, але. Всі розуміють? Ви коли це сьогодні побачили / побачите подумаєте про що? Отож, — підкреслює Андрющенко. Поширити

При цьому він зазначив, що із заяв про наміри окупаційної армії РФ почати масштабний наступ на чотирьох напрямках Україна також не дізналась нічого нового.

Тут же просто "капітан очевидність". Бачите тут нове щось? Сумщину? Чернигівщину? Ну хоч щось, про що не кажемо два роки? Отож. Новина? Не думаю, — наголошує Андрющенко. Поширити

Чому західним ЗМІ не варто публікувати подібні матеріали

На його думку, подібні матеріали від іноземних ЗМІ підтримують потужні ІПСО Кремля, якими країна-агресорка намагається тиснути на українське суспільство.

Що буде в підсумку? Те, чого й так вдосталь. Зневіри та депресії. Справедливо? Ні, — переконаний Андрющенко. Поширити

Радник мера окупованого Маріуполя зазначає, що твердження про нібито наближення України до поразки у розв’язаній Росією злочинній війні є хибними.