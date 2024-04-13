Радник мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петро Андрющенко розкритикува матеріал видання Financial Times про нібито масштабний літній наступ російських окупантів на чотирьох напрямках.
Що не так із заявами про запланований окупантами масштабний літній наступ в Україні
Зокрема, радник мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя звернув увагу на фразу: "Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що ситуація на східному фронті "значно погіршилася".
При цьому він зазначив, що із заяв про наміри окупаційної армії РФ почати масштабний наступ на чотирьох напрямках Україна також не дізналась нічого нового.
Чому західним ЗМІ не варто публікувати подібні матеріали
На його думку, подібні матеріали від іноземних ЗМІ підтримують потужні ІПСО Кремля, якими країна-агресорка намагається тиснути на українське суспільство.
Радник мера окупованого Маріуполя зазначає, що твердження про нібито наближення України до поразки у розв’язаній Росією злочинній війні є хибними.
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