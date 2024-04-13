Літній наступ РФ в Україні. Андрющенко жорстко розкритикував статтю FT
Категорія
Україна
Дата публікації

Літній наступ РФ в Україні. Андрющенко жорстко розкритикував статтю FT

Танк ЗСУ
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Джерело:  online.ua

Радник мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петро Андрющенко розкритикува матеріал видання Financial Times про нібито масштабний літній наступ російських окупантів на чотирьох напрямках. 

Що не так із заявами про запланований окупантами масштабний літній наступ в Україні

Коли ми говоримо про інформаційну складову або дорослу розмову з суспільством, то можете брати цю статтю FT, як кращий приклад "як не треба”, — зазначив Андрющенко.

Зокрема, радник мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя звернув увагу на фразу: "Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що ситуація на східному фронті "значно погіршилася".

Це каже наше командування іноземним журналістам. А що вони кажуть нам? Не напружуйтесь — нічого. Ні-чо-го! Тут я розумію, що такі розмови з FT — частина тиску на партнерів, але. Всі розуміють? Ви коли це сьогодні побачили / побачите подумаєте про що? Отож, — підкреслює Андрющенко.

При цьому він зазначив, що із заяв про наміри окупаційної армії РФ почати масштабний наступ на чотирьох напрямках Україна також не дізналась нічого нового.

Тут же просто "капітан очевидність". Бачите тут нове щось? Сумщину? Чернигівщину? Ну хоч щось, про що не кажемо два роки? Отож. Новина? Не думаю, — наголошує Андрющенко.

Чому західним ЗМІ не варто публікувати подібні матеріали

На його думку, подібні матеріали від іноземних ЗМІ підтримують потужні ІПСО Кремля, якими країна-агресорка намагається тиснути на українське суспільство.

Що буде в підсумку? Те, чого й так вдосталь. Зневіри та депресії. Справедливо? Ні, — переконаний Андрющенко.

Радник мера окупованого Маріуполя зазначає, що твердження про нібито наближення України до поразки у розв’язаній Росією злочинній війні є хибними.

Наразі нація бореться, від мотивації кожного українця залежить успіх. Тому подібні комунікаційні ігри, які б’ють по своїм, недоречні. Від такого дружнього вогню втрат більше ніж перемог. Однозначно, — підкреслює Андрющенко.

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