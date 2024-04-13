Британський генерал вказав на серйозний ризик для України в цьому році
Категорія
Україна
Дата публікації

Британський генерал вказав на серйозний ризик для України в цьому році

Артилерія ЗСУ
Read in English
Джерело:  BBC

За словами екскомандувача Об'єднаних сил Великої Британії, генерала Річарда Берронса, зламавши волю українців до боротьби окупаційна армія РФ отримає шанс на перемогу вже в цьому році. 

Чим може скористатись Росія для перемоги над Україною вже у цьому році

Україна може відчути, що не може перемогти. Коли справа дійде до запитання, чому люди повинні продовжувати битися і вмирати, лише щоб захистити те, що неможливо захистити, — зазначає Берронс.

На думку британського генерала, українське суспільство ще не дійшло до цієї стадії.

Він попередив, що російські військові злочинці планують скористатись скрутним становищем ЗСУ в умовах гострого дефіциту боєприпасів і інших озброєнь та провести масштабний наступ влітку.

Британський генерал вважає, що навіть обмежений прорив оборони українських військових стане важким ударом по моральному стану.

На думку старшого наукового співробітника британського аналітичного центру Вайтхолл Джека Вотлінга, цього річ метою окупаційної армії РФ в Україні може стати навіть не захоплення нових територій, а спроба знищити українців морально та переконати західних партнерів у недоцільності подальшої військової підтримки.

Вотлінг наголошує, що літній наступ росіян у будь-якому випадку "не призведе до рішучого завершення конфлікту".

Найбільш вірогідним результатом буде те, що Росія досягне успіхів, але не зуміє прорватися. Вона не має достатньо великих або хороших сил, щоб пробити весь шлях до річки... але війна обернеться на користь Росії, — вважає Берронс.

Що відомо про прогнози західних партнерів України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що розв’язана Росією злочинна війна проти України не завершиться найближчим часом і партнерам доведеться ще тривалий час надавати підтримку Україні.

Я завжди говорив, що Росія не повинна виграти цю війну. І швидко стало ясно, що це не буде коротка війна. Нам ще довго доведеться постачати в Україну зброю і боєприпаси, — підкреслив Шольц.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ маніпулює даними щодо свого літнього наступу — ЦПД
Центр протидії дезінформації
рф
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Коли та як буде відбуватися новий масштабний наступ армії РФ — дані FT
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Літній наступ РФ в Україні. Андрющенко жорстко розкритикував статтю FT
Танк ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?