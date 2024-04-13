За словами екскомандувача Об'єднаних сил Великої Британії, генерала Річарда Берронса, зламавши волю українців до боротьби окупаційна армія РФ отримає шанс на перемогу вже в цьому році.

Чим може скористатись Росія для перемоги над Україною вже у цьому році

Україна може відчути, що не може перемогти. Коли справа дійде до запитання, чому люди повинні продовжувати битися і вмирати, лише щоб захистити те, що неможливо захистити, — зазначає Берронс. Поширити

На думку британського генерала, українське суспільство ще не дійшло до цієї стадії.

Він попередив, що російські військові злочинці планують скористатись скрутним становищем ЗСУ в умовах гострого дефіциту боєприпасів і інших озброєнь та провести масштабний наступ влітку.

Британський генерал вважає, що навіть обмежений прорив оборони українських військових стане важким ударом по моральному стану.

На думку старшого наукового співробітника британського аналітичного центру Вайтхолл Джека Вотлінга, цього річ метою окупаційної армії РФ в Україні може стати навіть не захоплення нових територій, а спроба знищити українців морально та переконати західних партнерів у недоцільності подальшої військової підтримки.

Вотлінг наголошує, що літній наступ росіян у будь-якому випадку "не призведе до рішучого завершення конфлікту".

Найбільш вірогідним результатом буде те, що Росія досягне успіхів, але не зуміє прорватися. Вона не має достатньо великих або хороших сил, щоб пробити весь шлях до річки... але війна обернеться на користь Росії, — вважає Берронс. Поширити

Що відомо про прогнози західних партнерів України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що розв’язана Росією злочинна війна проти України не завершиться найближчим часом і партнерам доведеться ще тривалий час надавати підтримку Україні.