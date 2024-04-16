Аналітик порталу DeepState Роман Погорілий описав тактику ЗСУ на найбільш критичних ділянках фронту, зокрема, в районі Авдіївки на Донеччині.
Як тактику використовують ЗСУ для знищення окупантів з армії РФ
Погорілий підкреслив, що українські військові б’ють по всіх місцях, де намагаються сховатись російські окупанти, знищуючи їх.
Аналітик зазначив, що під час спроб просування підрозділи злочинної армії РФ намагаються максимально закріпитись на зайнятих позиціях.
Він підкреслив, що якщо вчасно не вибивати військових злочинців армії РФ з зайнятих позицій, далі протистояти їм стає важче.
Він також додав, що російські окупанти вдаються до різноманітних маневрів в рамках власних наступальних операцій.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки та інших напрямках фронту
Зокрема, Погорілий заявив про постійні штурми армії РФ в районі Бердичів в районі Авдіївки.
За його словами, російські окупанти намагаються просуватись, шукаючи слабкі місця в обороні ЗСУ, на таких напрямках кремлівські загарбники намагаються формувати ударні та штурмові загони.
Погорілий звернув увагу на концентрацію ворожих сил останніми днями в районах Роботиного, Мар'їнки, Вугледару, Авдіївки, Бахмуту, Лиману.
При цьому він спрогнозував ймовірну активізацію бойових дій в районі Куп’янська.
Він підтвердив, що Часів Яр — один із найгарячіших районів фронту. Хоча й не єдиний, де йдуть важкі бої.
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