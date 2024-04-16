Аналітик порталу DeepState Роман Погорілий описав тактику ЗСУ на найбільш критичних ділянках фронту, зокрема, в районі Авдіївки на Донеччині.

Як тактику використовують ЗСУ для знищення окупантів з армії РФ

Погорілий підкреслив, що українські військові б’ють по всіх місцях, де намагаються сховатись російські окупанти, знищуючи їх.

Аналітик зазначив, що під час спроб просування підрозділи злочинної армії РФ намагаються максимально закріпитись на зайнятих позиціях.

Він підкреслив, що якщо вчасно не вибивати військових злочинців армії РФ з зайнятих позицій, далі протистояти їм стає важче.

Коли вони десь закріплюються, їх дуже важко звідти вибити, це витрачання дуже великої кількості ресурсів, щоб повернути територію назад. Плюс — це окупація якогось району і території країни, — пояснює Погорілий. Поширити

Він також додав, що російські окупанти вдаються до різноманітних маневрів в рамках власних наступальних операцій.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки та інших напрямках фронту

Зокрема, Погорілий заявив про постійні штурми армії РФ в районі Бердичів в районі Авдіївки.

Залітання техніки, однієї-двох одиниць із десантом у якісь тили. Вони намагаються закріпитися, зосередившись по якихось норах, дірках. Але наші військові їх одразу зустрічають, палять і знищують, — підкреслив аналітик. Поширити

За його словами, російські окупанти намагаються просуватись, шукаючи слабкі місця в обороні ЗСУ, на таких напрямках кремлівські загарбники намагаються формувати ударні та штурмові загони.

Погорілий звернув увагу на концентрацію ворожих сил останніми днями в районах Роботиного, Мар'їнки, Вугледару, Авдіївки, Бахмуту, Лиману.

При цьому він спрогнозував ймовірну активізацію бойових дій в районі Куп’янська.

Тому що вони перекидають туди свої бригади, підрозділи, скупчуються в певних районах. Швидше за все, вони почнуть тиснути і там, — вважає Погорілий. Поширити

Він підтвердив, що Часів Яр — один із найгарячіших районів фронту. Хоча й не єдиний, де йдуть важкі бої.