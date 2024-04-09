Попри складну ситуацію на Авдіївському напрямку, українським воїнам вдається рухатися вперед, а не лише стримувати наступ армії РФ.
ЗСУ відбили деякі позиції в районі Авдіївки
Американські аналітики звертають увагу на те, що вся лінія фронту від Донецька до прикордонної зони Донецько-Запорізької області "стала більш активною" протягом останнього часу.
Як зазначає команда ISW, згідно з їхніми даними, російські загарбники спочатку просунулися до лісосмуги та лісового масиву біля Новокалинового, а також до невеликої будівлі на південно-східній околиці населеного пункту.
Однак українським захисникам вдалося успішно контратакувати в тому ж лісовому масиві на схід від Новокалинового.
Бійці ЗСУ змогли успішно відбити вітрозахисну смугу, відтіснивши солдатів РФ трохи на схід і в бік від адміністративних кордонів Новокалинового.
Попри гучні заяви російських воєнкорів про те, що їхня армія просунулася в районі Бердичіва і Водяного, ISW не знайшов жодних доказів цим твердженням.
Що ще відомо про ситуацію на фронті
Згідно з даними американських аналітиків, російські загарбники просунулися на південний захід від Донецька.
Гелокаційні кадри показали російський механізований наступ чисельністю приблизно зі взвод.
Окрім того, повідомляється, про просування ворога в полі на північ від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-