Попри складну ситуацію на Авдіївському напрямку, українським воїнам вдається рухатися вперед, а не лише стримувати наступ армії РФ.

ЗСУ відбили деякі позиції в районі Авдіївки

Американські аналітики звертають увагу на те, що вся лінія фронту від Донецька до прикордонної зони Донецько-Запорізької області "стала більш активною" протягом останнього часу.

Як зазначає команда ISW, згідно з їхніми даними, російські загарбники спочатку просунулися до лісосмуги та лісового масиву біля Новокалинового, а також до невеликої будівлі на південно-східній околиці населеного пункту.

Однак українським захисникам вдалося успішно контратакувати в тому ж лісовому масиві на схід від Новокалинового.

Бійці ЗСУ змогли успішно відбити вітрозахисну смугу, відтіснивши солдатів РФ трохи на схід і в бік від адміністративних кордонів Новокалинового.

Попри гучні заяви російських воєнкорів про те, що їхня армія просунулася в районі Бердичіва і Водяного, ISW не знайшов жодних доказів цим твердженням.

Що ще відомо про ситуацію на фронті

Згідно з даними американських аналітиків, російські загарбники просунулися на південний захід від Донецька.

Гелокаційні кадри показали російський механізований наступ чисельністю приблизно зі взвод.

Окрім того, повідомляється, про просування ворога в полі на північ від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).