У США заявили про просування ЗСУ в районі Авдіївки
Категорія
Україна
Дата публікації

У США заявили про просування ЗСУ в районі Авдіївки

ЗСУ
Джерело:  ISW

Попри складну ситуацію на Авдіївському напрямку, українським воїнам вдається рухатися вперед, а не лише стримувати наступ армії РФ.

ЗСУ відбили деякі позиції в районі Авдіївки

Американські аналітики звертають увагу на те, що вся лінія фронту від Донецька до прикордонної зони Донецько-Запорізької області "стала більш активною" протягом останнього часу.

Як зазначає команда ISW, згідно з їхніми даними, російські загарбники спочатку просунулися до лісосмуги та лісового масиву біля Новокалинового, а також до невеликої будівлі на південно-східній околиці населеного пункту.

Однак українським захисникам вдалося успішно контратакувати в тому ж лісовому масиві на схід від Новокалинового.

Бійці ЗСУ змогли успішно відбити вітрозахисну смугу, відтіснивши солдатів РФ трохи на схід і в бік від адміністративних кордонів Новокалинового.

Попри гучні заяви російських воєнкорів про те, що їхня армія просунулася в районі Бердичіва і Водяного, ISW не знайшов жодних доказів цим твердженням.

Що ще відомо про ситуацію на фронті

Згідно з даними американських аналітиків, російські загарбники просунулися на південний захід від Донецька.

Гелокаційні кадри показали російський механізований наступ чисельністю приблизно зі взвод.

Окрім того, повідомляється, про просування ворога в полі на північ від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Також йдеться про те, що позиційні бої тривають на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки і на південний захід — у районі Новомихайлівки та Перемоги.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ систематично застосовують хімічну зброю проти ЗСУ — The Telegraph
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ЗСУ вказали на ще один напрямок ймовірного наступу армії РФ
військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували за добу понад 800 солдатів РФ, 30 артсистем та 23 танки
Генштаб ЗСУ
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?