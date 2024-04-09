В США заявили о продвижении ВСУ в районе Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации

В США заявили о продвижении ВСУ в районе Авдеевки

ВСУ
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Источник:  ISW

Несмотря на сложную ситуацию на Авдеевском направлении, украинским воинам удается двигаться вперед, а не только сдерживать наступление армии РФ.

ВСУ отразили некоторые позиции в районе Авдеевки

Американские аналитики обращают внимание на то, что вся линия фронта от Донецка до приграничной зоны Донецко-Запорожской области стала более активной в течение последнего времени.

Как отмечает команда ISW, согласно их данным, российские захватчики сначала продвинулись к лесополосе и лесному массиву у Новокалинового, а также к небольшому зданию на юго-восточной окраине населенного пункта.

Однако украинским защитникам удалось успешно контратаковать в том же лесном массиве к востоку от Новокалинового.

Бойцы ВСУ смогли успешно отразить ветрозащитную полосу, оттеснив солдат РФ немного восточнее и в сторону от административных границ Новокалинового.

Несмотря на громкие заявления российских военкоров о том, что их армия продвинулась в районе Бердичева и Водяного, ISW не нашел никаких доказательств этим утверждениям.

Что еще известно о ситуации на фронте

Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики продвинулись к юго-западу от Донецка.

Гелокационные кадры показали российское механизированное наступление численностью примерно на уровне взвода.

Кроме того, сообщается, о продвижении врага в поле к северу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Также речь идет о том, что позиционные бои продолжаются западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее — в районе Новомихайловки и Победы.

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