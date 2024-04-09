Несмотря на сложную ситуацию на Авдеевском направлении, украинским воинам удается двигаться вперед, а не только сдерживать наступление армии РФ.
ВСУ отразили некоторые позиции в районе Авдеевки
Американские аналитики обращают внимание на то, что вся линия фронта от Донецка до приграничной зоны Донецко-Запорожской области стала более активной в течение последнего времени.
Как отмечает команда ISW, согласно их данным, российские захватчики сначала продвинулись к лесополосе и лесному массиву у Новокалинового, а также к небольшому зданию на юго-восточной окраине населенного пункта.
Однако украинским защитникам удалось успешно контратаковать в том же лесном массиве к востоку от Новокалинового.
Бойцы ВСУ смогли успешно отразить ветрозащитную полосу, оттеснив солдат РФ немного восточнее и в сторону от административных границ Новокалинового.
Несмотря на громкие заявления российских военкоров о том, что их армия продвинулась в районе Бердичева и Водяного, ISW не нашел никаких доказательств этим утверждениям.
Что еще известно о ситуации на фронте
Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики продвинулись к юго-западу от Донецка.
Гелокационные кадры показали российское механизированное наступление численностью примерно на уровне взвода.
Кроме того, сообщается, о продвижении врага в поле к северу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка).
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