Несмотря на сложную ситуацию на Авдеевском направлении, украинским воинам удается двигаться вперед, а не только сдерживать наступление армии РФ.

ВСУ отразили некоторые позиции в районе Авдеевки

Американские аналитики обращают внимание на то, что вся линия фронта от Донецка до приграничной зоны Донецко-Запорожской области стала более активной в течение последнего времени.

Как отмечает команда ISW, согласно их данным, российские захватчики сначала продвинулись к лесополосе и лесному массиву у Новокалинового, а также к небольшому зданию на юго-восточной окраине населенного пункта.

Однако украинским защитникам удалось успешно контратаковать в том же лесном массиве к востоку от Новокалинового.

Бойцы ВСУ смогли успешно отразить ветрозащитную полосу, оттеснив солдат РФ немного восточнее и в сторону от административных границ Новокалинового.

Несмотря на громкие заявления российских военкоров о том, что их армия продвинулась в районе Бердичева и Водяного, ISW не нашел никаких доказательств этим утверждениям.

Что еще известно о ситуации на фронте

Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики продвинулись к юго-западу от Донецка.

Гелокационные кадры показали российское механизированное наступление численностью примерно на уровне взвода.

Кроме того, сообщается, о продвижении врага в поле к северу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка).