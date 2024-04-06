Десантники ЗСУ відбили 11 атак армії РФ на Авдіївському напрямку за добу

Січеславські десантники 6 квітня успішно відбили 11 атак російських окупантів та знищили 16 одиниць ворожої техніки на Авдіївському напрямку.
Атаки армії РФ на Авдіївському напрямку посилюються: що відомо
Воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади продовжують вести запеклі бойової дії на Авдіївському напрямку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Бої тривають. Ситуація залишається напруженою, але десантники дають гідну відсіч та стримують навалу російських окупантів.
Тактика залишається незмінною: велика кількість піхоти, штурмові групи заїжджають на бойових машинах під прикриттям танків та артилерії. Також активно застосовуються дрони.
Лише за минулу добу Січеславцями було відбито 11 атак та ворожих штурмів, знищено 16 одиниць ворожої техніки, з них 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ.
Ми тримаємося! Маневруємо та знищуємо російських окупантів.
Нагадаємо, що впродовж крайніх кількох днів відбулася мабуть, наймасовіша спроба прорвати оборону на конкретній ділянці фронту. Для прориву нашої оборони використовували танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти.
Противник значно переважав у живій силі, але наші воїни неймовірними зусиллями все ж відбили наступ, спаливши чимало одиниць техніки. Відзначаємо, що серед неї були і танки Т-90, вартість яких за одиницю сягає приблизно 4,5 млн дол.
Так, 29 березня на українські позиції намагалися зайти 36 танків та 11 БМП. Січеславці знищили 15 танків, серед яких один Т90 та 8 БМП. 30 березня росіяни атакували 4 танками та двома БМП. Три танки знищено, також — обидві машин піхоти. 31 березня в атаку пішли 6 російських танків та 3 БМП, які в повному складі були виведені зі строю.
Танки і БМП противника були знищенні за допомогою протитанкових засобів та вогнем наших бронегруп, екіпажі яких виїжджали для стрільби на пряме наведення.
Січеславські десантники показали злагоджену роботу на всіх рівнях, що дало результат — багато спаленої ворожої техніки, ліквідованого особового складу противника, як вбитими, так і полоненими.
Що відомо про найнебезпечніші ділянки фронту в Україні
Аналітик підкреслив, що небезпека також зберігається в районі Новомихайлівки, де російські окупанти здійснюють спроби атак уздовж траси 00532 від Мар'їнки до Вугледара.
Також не забуваємо такі локації, як Серебрянське лісництво, район Білогорівки (Луганська область) і Лимано-Куп'янську вісь саму по собі. І, звичайно ж, про район Работине Запорізької області. Тому що окупанти досі не змогли відновити над ним контроль і намагаються продовжувати наступальні дії, — підкреслює аналітик.
При цьому Коваленко підкреслив, що реальна битва за Часів Яр поблизу Бахмуту ще не розпочалась.
За його словами, наразі російські окупанти мають змогу просуватись через Хромове та використовують трасу Т0504 для просування до околиць Часового Яру.
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