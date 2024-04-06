Десантники ЗСУ відбили 11 атак армії РФ на Авдіївському напрямку за добу

Атаки армії РФ на Авдіївському напрямку посилюються: що відомо

Воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади продовжують вести запеклі бойової дії на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник не полишає спроб й надалі штурмувати позиції десантників (можливо, не так масовано, як декілька днів тому), не вщухають артилерійські обстріли, задіяна чимала кількість безпілотних літальних апаратів різних типів та, звичайно, загальновійськові підрозділи. Поширити

Бої тривають. Ситуація залишається напруженою, але десантники дають гідну відсіч та стримують навалу російських окупантів.

Тактика залишається незмінною: велика кількість піхоти, штурмові групи заїжджають на бойових машинах під прикриттям танків та артилерії. Також активно застосовуються дрони.

Лише за минулу добу Січеславцями було відбито 11 атак та ворожих штурмів, знищено 16 одиниць ворожої техніки, з них 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ.

Ми тримаємося! Маневруємо та знищуємо російських окупантів.

Нагадаємо, що впродовж крайніх кількох днів відбулася мабуть, наймасовіша спроба прорвати оборону на конкретній ділянці фронту. Для прориву нашої оборони використовували танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти.

Проте десантники дали потужну відсіч ворогу. Тож, масштабний наступ перетворився на “операцію” з утилізації сучасної російської техніки. Поширити

Противник значно переважав у живій силі, але наші воїни неймовірними зусиллями все ж відбили наступ, спаливши чимало одиниць техніки. Відзначаємо, що серед неї були і танки Т-90, вартість яких за одиницю сягає приблизно 4,5 млн дол.

Так, 29 березня на українські позиції намагалися зайти 36 танків та 11 БМП. Січеславці знищили 15 танків, серед яких один Т90 та 8 БМП. 30 березня росіяни атакували 4 танками та двома БМП. Три танки знищено, також — обидві машин піхоти. 31 березня в атаку пішли 6 російських танків та 3 БМП, які в повному складі були виведені зі строю.

Танки і БМП противника були знищенні за допомогою протитанкових засобів та вогнем наших бронегруп, екіпажі яких виїжджали для стрільби на пряме наведення.

Січеславські десантники показали злагоджену роботу на всіх рівнях, що дало результат — багато спаленої ворожої техніки, ліквідованого особового складу противника, як вбитими, так і полоненими.

Хто б перед нами не стояв, яку б тактику не використовував, ми готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Наші воїни навчені, треновані, а головне, вмотивовані. Вони знають за що вони б’ються і зроблять усе можливе та навіть більше, щоб захисти нашу країну. Поширити

Що відомо про найнебезпечніші ділянки фронту в Україні

У районі Авдіївки це дії біля Бердичева, Орлівки, Тоненького і так далі. Тут вони створюють буфер безпеки півколом. А потім після оперативної паузи готуватимуться до наступальних дій за межами цього буфера. У районі Часового Яру варто відзначити ситуацію в Іванівському. Окупанти зайшли в село і зайняли позиції в північно-східній частині, тому що їм важливо створити умови для наступу на сам Часів Яр. Це найбільш небезпечні напрямки, — пояснює Коваленко. Поширити

Аналітик підкреслив, що небезпека також зберігається в районі Новомихайлівки, де російські окупанти здійснюють спроби атак уздовж траси 00532 від Мар'їнки до Вугледара.

Також не забуваємо такі локації, як Серебрянське лісництво, район Білогорівки (Луганська область) і Лимано-Куп'янську вісь саму по собі. І, звичайно ж, про район Работине Запорізької області. Тому що окупанти досі не змогли відновити над ним контроль і намагаються продовжувати наступальні дії, — підкреслює аналітик.

При цьому Коваленко підкреслив, що реальна битва за Часів Яр поблизу Бахмуту ще не розпочалась.

Неможливо проводити в Часовому Яру наступальні дії без повного контролю того ж Іванівського, тієї ж Богданівки, і коли Кліщіївка та Андріївка не утворюють єдиної лінії боєзіткнення. Тобто це такий виступ, який росіянам взагалі не комфортний, — пояснює аналітик. Поширити

За його словами, наразі російські окупанти мають змогу просуватись через Хромове та використовують трасу Т0504 для просування до околиць Часового Яру.