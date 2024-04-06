Десантники ВСУ отразили 11 атак армии РФ на Авдеевском направлении за сутки

Атаки армии РФ на Авдеевском направлении усиливаются: что известно

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады продолжают вести ожесточенные боевые действия на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Противник не оставляет попыток и дальше штурмовать позиции десантников (возможно, не так массированно, как несколько дней назад), не утихают артиллерийские обстрелы, задействовано большое количество беспилотных летательных аппаратов разных типов и, конечно, общевойсковые подразделения. Поделиться

Бои продолжаются. Ситуация остается напряженной, но десантники дают достойный отпор и сдерживают нашествие российских оккупантов.

Тактика остается неизменной: большое количество пехоты, штурмовые группы заезжают на боевые машины под прикрытием танков и артиллерии. Также активно применяются дроны.

Только за прошедшие сутки Сечеславцами было отбито 11 атак и вражеских штурмов, уничтожено 16 единиц вражеской техники, из них 10 танков, 5 БМП и 1 МТ-ЛБ.

Мы держимся! Маневрируем и уничтожаем российских оккупантов.

Напомним, что в течение последних нескольких дней произошла, пожалуй, самая массовая попытка прорвать оборону на конкретном участке фронта. Для прорыва нашей обороны использовали танки, в частности, самая современная модель Т-90 и боевые машины пехоты.

Однако десантники дали мощный отпор врагу. Итак, масштабное наступление превратилось в "операцию" по утилизации современной российской техники. Поделиться

Противник значительно преобладал в живой силе, но наши воины невероятными усилиями все же отразили наступление, сжег немало единиц техники. Отмечаем, что среди нее были и танки Т-90, стоимость которых в единицу составляет примерно 4,5 млн долл.

Так, 29 марта на украинские позиции пытались зайти 36 танков и 11 БМП. Сечеславцы уничтожили 15 танков, среди которых один Т90 и 8 БМП. 30 марта россияне атаковали 4 танками и двумя БМП. Три танка уничтожены, также обе машины пехоты. 31 марта в атаку пошли 6 российских танков и 3 БМП, которые в полном составе были выведены из строя.

Танки и БМП противника были уничтожены с помощью противотанковых средств и огнем наших бронегрупп, экипажи которых выезжали для стрельбы на прямую наводку.

Сечеславские десантники показали слаженную работу на всех уровнях, что дало результат — много сожженной вражеской техники, ликвидированного личного состава противника, как убитыми, так и пленными.

Кто бы перед нами ни стоял, какую бы тактику ни использовал, мы готовы к любому сценарию развития событий. Наши воины обучены, тренированы, а главное, мотивированы. Они знают, за что они дерутся и сделают все возможное и даже больше, чтобы защитить нашу страну. Поделиться

Что известно о самых опасных участках фронта в Украине

В районе Авдеевки это действия возле Бердичева, Орловки, Тоненького и так далее. Здесь они создают буфер безопасности полукругом. А затем после оперативной паузы будут готовиться к наступательным действиям за пределами этого буфера. В районе Временного Яра следует отметить ситуацию в Ивановском. Оккупанты зашли в деревню и заняли позиции в северо-восточной части, потому что им важно создать условия для наступления на сам Часов Яр. Это наиболее опасные направления, — объясняет Коваленко. Поделиться

Аналитик подчеркнул, что опасность также сохраняется в районе Новомихайловки, где российские оккупанты предпринимают попытки атак вдоль трассы 00532 от Марьинки до Угледара.

Также не забываем о таких локациях, как Серебрянское лесничество, район Белогоровки (Луганская область) и Лимано-Купянскую ось саму по себе. И, конечно же, о районе Работино Запорожской области. Потому что оккупанты до сих пор не смогли восстановить над ним контроль и пытаются продолжать наступательные действия, — подчеркивает аналитик.

При этом Коваленко подчеркнул, что реальная битва во времена Яра вблизи Бахмута еще не началась.

Невозможно проводить в Часовому Яру наступательные действия без полного контроля того же Ивановского, той же Богдановки, и когда Клещиевка и Андреевка не образуют единой линии боестолкновения. То есть это такое выступление, которое россиянам вообще не комфортно, — объясняет аналитик. Поделиться

По его словам, сейчас российские оккупанты могут продвигаться через Хромово и используют трассу Т0504 для продвижения в окрестности Часового Яра.