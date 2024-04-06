Десантники ВСУ отразили 11 атак армии РФ на Авдеевском направлении за сутки

Сечеславские десантники 6 апреля успешно отразили 11 атак российских окупантов и уничтожили 16 единиц вражеской техники на Авдеевском направлении.
Атаки армии РФ на Авдеевском направлении усиливаются: что известно
Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады продолжают вести ожесточенные боевые действия на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Бои продолжаются. Ситуация остается напряженной, но десантники дают достойный отпор и сдерживают нашествие российских оккупантов.
Тактика остается неизменной: большое количество пехоты, штурмовые группы заезжают на боевые машины под прикрытием танков и артиллерии. Также активно применяются дроны.
Только за прошедшие сутки Сечеславцами было отбито 11 атак и вражеских штурмов, уничтожено 16 единиц вражеской техники, из них 10 танков, 5 БМП и 1 МТ-ЛБ.
Мы держимся! Маневрируем и уничтожаем российских оккупантов.
Напомним, что в течение последних нескольких дней произошла, пожалуй, самая массовая попытка прорвать оборону на конкретном участке фронта. Для прорыва нашей обороны использовали танки, в частности, самая современная модель Т-90 и боевые машины пехоты.
Противник значительно преобладал в живой силе, но наши воины невероятными усилиями все же отразили наступление, сжег немало единиц техники. Отмечаем, что среди нее были и танки Т-90, стоимость которых в единицу составляет примерно 4,5 млн долл.
Так, 29 марта на украинские позиции пытались зайти 36 танков и 11 БМП. Сечеславцы уничтожили 15 танков, среди которых один Т90 и 8 БМП. 30 марта россияне атаковали 4 танками и двумя БМП. Три танка уничтожены, также обе машины пехоты. 31 марта в атаку пошли 6 российских танков и 3 БМП, которые в полном составе были выведены из строя.
Танки и БМП противника были уничтожены с помощью противотанковых средств и огнем наших бронегрупп, экипажи которых выезжали для стрельбы на прямую наводку.
Сечеславские десантники показали слаженную работу на всех уровнях, что дало результат — много сожженной вражеской техники, ликвидированного личного состава противника, как убитыми, так и пленными.
Что известно о самых опасных участках фронта в Украине
Аналитик подчеркнул, что опасность также сохраняется в районе Новомихайловки, где российские оккупанты предпринимают попытки атак вдоль трассы 00532 от Марьинки до Угледара.
Также не забываем о таких локациях, как Серебрянское лесничество, район Белогоровки (Луганская область) и Лимано-Купянскую ось саму по себе. И, конечно же, о районе Работино Запорожской области. Потому что оккупанты до сих пор не смогли восстановить над ним контроль и пытаются продолжать наступательные действия, — подчеркивает аналитик.
При этом Коваленко подчеркнул, что реальная битва во времена Яра вблизи Бахмута еще не началась.
По его словам, сейчас российские оккупанты могут продвигаться через Хромово и используют трассу Т0504 для продвижения в окрестности Часового Яра.
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