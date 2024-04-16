Аналитик портала DeepState Роман Погорелый описал тактику ВСУ на наиболее критических участках фронта, в частности, в районе Авдеевки Донецкой области.

В качестве тактики используют ВСУ для уничтожения оккупантов из армии РФ

Погоревший подчеркнул, что украинские военные бьют по всем местам, где пытаются скрыться российские оккупанты, уничтожая их.

Аналитик отметил, что при попытках продвижения подразделения преступной армии РФ пытаются максимально закрепиться на занятых позициях.

Он подчеркнул, что если вовремя не выбивать военных преступников армии РФ с занятых позиций, дальше противостоять им становится труднее.

Когда они где-то закрепляются, их очень трудно выбить оттуда, это расходование очень большого количества ресурсов, чтобы вернуть территорию обратно. Плюс — это оккупация какого-то района и территории страны, — объясняет Погорелый. Поделиться

Он также добавил, что российские оккупанты прибегают к различным маневрам в рамках собственных наступательных операций.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки и других направлениях фронта

В частности, Погорелый заявил о постоянных штурмах армии РФ в районе Бердичев в районе Авдеевки.

Залетание техники, одной-двух единиц с десантом в какие-то тылы. Они пытаются закрепиться, сосредоточившись по каким-то норам, дыркам. Но наши военные их сразу встречают, курят и уничтожают, подчеркнул аналитик. Поделиться

По его словам, российские оккупанты пытаются продвигаться, ища слабые места в обороне ВСУ, на таких направлениях кремлевские захватчики пытаются формировать ударные и штурмовые отряды.

Погоревший обратил внимание на концентрацию вражеских сил в последние дни в районах Роботино, Марьинки, Угледара, Авдеевки, Бахмута, Лимана.

При этом он спрогнозировал вероятную активизацию боевых действий в районе Купянска.

Потому что они опрокидывают туда свои бригады, подразделения, скапливаются в определенных районах. Скорее всего, они начнут давить и там, — считает Погорелый. Поделиться

Он подтвердил, что Часов Яр — один из самых горячих районов фронта. Хотя и не единственное, где идут тяжелые бои.