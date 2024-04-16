Аналитик портала DeepState Роман Погорелый описал тактику ВСУ на наиболее критических участках фронта, в частности, в районе Авдеевки Донецкой области.
В качестве тактики используют ВСУ для уничтожения оккупантов из армии РФ
Погоревший подчеркнул, что украинские военные бьют по всем местам, где пытаются скрыться российские оккупанты, уничтожая их.
Аналитик отметил, что при попытках продвижения подразделения преступной армии РФ пытаются максимально закрепиться на занятых позициях.
Он подчеркнул, что если вовремя не выбивать военных преступников армии РФ с занятых позиций, дальше противостоять им становится труднее.
Он также добавил, что российские оккупанты прибегают к различным маневрам в рамках собственных наступательных операций.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки и других направлениях фронта
В частности, Погорелый заявил о постоянных штурмах армии РФ в районе Бердичев в районе Авдеевки.
По его словам, российские оккупанты пытаются продвигаться, ища слабые места в обороне ВСУ, на таких направлениях кремлевские захватчики пытаются формировать ударные и штурмовые отряды.
Погоревший обратил внимание на концентрацию вражеских сил в последние дни в районах Роботино, Марьинки, Угледара, Авдеевки, Бахмута, Лимана.
При этом он спрогнозировал вероятную активизацию боевых действий в районе Купянска.
Он подтвердил, что Часов Яр — один из самых горячих районов фронта. Хотя и не единственное, где идут тяжелые бои.
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