В ВСУ создадут новую отдельную штурмовую часть из бойцов ДУК

В составе ВСУ появится новая отдельная штурмовая часть, которая будет выделена из штурмового батальона 67-й отдельной механизированной бригады ДУК ("Добровольческого украинского корпуса").

Почему создают новую часть

Сухопутные войска ВСУ сообщают, что проводят постоянную работу по совершенствованию организационной структуры, изменению численности соответствующих военных организационных структур, в том числе их переформированию.

Это делается с учетом результатов выполнения боевых задач, анализа проводимых действий, и целью повышения устойчивости обороны.

В Сухопутных войсках отмечают, что «вторую попытку» российские захватчики нам не дарят.

Последствия потерь позиций нашим подразделением и обнажения флангов других бригад и батальонов считаются потерянными человеческими жизнями, изменением обстановки не в пользу ВСУ.

У нашего врага больше ресурсов и он не жалеет своих людей для достижения целей на поле боя. Мы можем противопоставить ему профессионализм воинов и боеспособность подразделений. Поделиться

Военные сообщили, что, учитывая сказанное, было принято решение об выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть.

Там отметили, что подобные реорганизации продолжаются постоянно и предпринимаются для усиления всеобщей боевой готовности и эффективности Сил обороны Украины.