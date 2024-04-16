В ВСУ создадут новую отдельную штурмовую часть из бойцов ДУК
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ создадут новую отдельную штурмовую часть из бойцов ДУК

Сухопутные войска ВС Украины
ВСУ
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В составе ВСУ появится новая отдельная штурмовая часть, которая будет выделена из штурмового батальона 67-й отдельной механизированной бригады ДУК ("Добровольческого украинского корпуса").

Почему создают новую часть

Сухопутные войска ВСУ сообщают, что проводят постоянную работу по совершенствованию организационной структуры, изменению численности соответствующих военных организационных структур, в том числе их переформированию.

Это делается с учетом результатов выполнения боевых задач, анализа проводимых действий, и целью повышения устойчивости обороны.

В Сухопутных войсках отмечают, что «вторую попытку» российские захватчики нам не дарят.

Последствия потерь позиций нашим подразделением и обнажения флангов других бригад и батальонов считаются потерянными человеческими жизнями, изменением обстановки не в пользу ВСУ.

У нашего врага больше ресурсов и он не жалеет своих людей для достижения целей на поле боя. Мы можем противопоставить ему профессионализм воинов и боеспособность подразделений.

Военные сообщили, что, учитывая сказанное, было принято решение об выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть.

Там отметили, что подобные реорганизации продолжаются постоянно и предпринимаются для усиления всеобщей боевой готовности и эффективности Сил обороны Украины.

Количество и масштабы таких мер не разглашаются, чтобы помешать ситуационной осведомленности врага о намерениях и будущих действиях наших войск. В дальнейшем подчеркиваем, что в условиях военного положения органы военного управления оставляют за собой право воздержаться от любых комментариев по поводу решений, направленных на повышение боеспособности войск и более эффективного ведения боевых действий.

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