ВСУ уничтожили более 700 оккупантов, 15 артсистем и 4 танка
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 700 оккупантов, 15 артсистем и 4 танка

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 68 боевых столкновений. Войска РФ потеряли 710 солдат, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем.

Удары сил обороны по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

В Лиманском направлении враг 9 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 19 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении ВСУ отражено 11 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали двух российских командиров — фото
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики раскрыли успешную тактику ВСУ в районе Авдеевки
Артиллерия ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ создадут новую отдельную штурмовую часть из бойцов ДУК
Сухопутные войска ВС Украины
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?