ЗСУ відбили 19 атак армії РФ на Бахмутському напрямку

Протягом доби авіація Сил оборони також завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 17.04.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вранці ворог вдарив ракетами по місту Чернігову. За попередніми даними, унаслідок атаки загинуло 17 осіб, понад 60 осіб постраждали, із них 2 дитини, врятовано з-під завалів 3 особи. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисники відбили 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив 2 безрезультатні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.