ВСУ отразили 19 атак армии РФ на Бахмутском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 19 атак армии РФ на Бахмутском направлении

Генштаб ВСУ
Танк
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В течение суток авиация Сил обороны также нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 17.04.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение.

В общем, враг нанес 4 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 43 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Утром враг ударил ракетами по Чернигову. По предварительным данным, в результате атаки погибли 17 человек, более 60 человек пострадали, из них 2 ребенка, спасены из-под завалов 3 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Клюсы, Елино, Леоновка Черниговской области; Сидоровка, Белая Береза и Белополье Сумской области.

На Купянском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Новосергеевка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 19 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационный удар в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Дилиевки и Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитники отразили 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское, Соловьево, Новокалиново, Новопокровское, Новоселовка Первая, Новобахмутовка, Сокол и Александрополь Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Георгиевки и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безрезультатных атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Берислав, Токаревка, Тягинка, Ольговка, Понятовка, Инженерное, Веселое Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

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