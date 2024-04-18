Авиация ВСУ нанесла удары по 9 районам сосредоточения армии РФ

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 боеприпасов РЭБ оккупантов.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 18.04.2024 по российскому вторжению

В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение.

В общем враг нанес 6 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 41 обстрел из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Орловка Сумской области; Волчанск и Стрелка Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Борова Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 2 атаки в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Невское Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 11 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка и Селидово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 12 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Водяное, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Понятовка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 боеприпасов РЭБ оккупантов.