ВСУ за сутки уничтожили более 900 солдат РФ и 13 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 456960 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 910 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7196 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 13 835 (+8) ед;
артиллерийских систем — 11637 (+13) ед;
РСЗО — 1046 ед.;
средства ПВО — 760 ед;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9284 (+5) ед;
крылатые ракеты — 2093 ед.;
корабли/катера — 26 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 15 618 (+31) ед;
специальная техника — 1915 (+5) ед.
Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 составу боеприпасов и 1 другому важному объекту противника.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 19 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.
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