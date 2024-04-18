ВСУ за сутки уничтожили более 900 солдат РФ и 13 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ за сутки уничтожили более 900 солдат РФ и 13 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 456960 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 910 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7196 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 13 835 (+8) ед;

  • артиллерийских систем — 11637 (+13) ед;

  • РСЗО — 1046 ед.;

  • средства ПВО — 760 ед;

  • самолетов — 347 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9284 (+5) ед;

  • крылатые ракеты — 2093 ед.;

  • корабли/катера — 26 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 15 618 (+31) ед;

  • специальная техника — 1915 (+5) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 составу боеприпасов и 1 другому важному объекту противника.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 19 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

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