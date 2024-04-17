По словам руководителя Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Наталии Гуменюк, украинские военные могут расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако для этого необходимы дополнительные РЭБ.

Что известно о ситуации на левобережье Днепра в Херсонской области

Гуменюк, отвечая на вопрос, могут ли украинские военные расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области отметила, что украинские военные на этом направлении имеют достаточное количество оружия, однако ключевыми остаются возможности защиты.

В частности, она подчеркнула, что украинские военные в Херсонской области нуждаются в дополнительных системах РЭБ для защиты от дроновых атак оккупационной армии РФ.

Потому что удерживать плацдарм в условиях, когда атакуют, фактически насыпают с воздуха, дроны, очень тяжело, — объясняет пресс-секретарь ОСУВ «Одесса». Поделиться

По ее словам, средства РЭБ помогают украинским военным противодействовать дроновым атакам российских оккупантов.

Это, в свою очередь, помогает проводить операции по расширению плацдарма на левом берегу.

Когда они чувствуют себя защищенными и могут останавливать дроны фактически в воздухе, заземляя их средствами радиоэлектронной борьбы, потому что применять огневое поражение по дронам очень тяжело, — добавляет Гуменюк. Поделиться

Также она уточнила, что оккупанты работают по украинским позициям, прячась за мирным населением на временно оккупированных территориях.

Что известно о ситуации с боеприпасами и ракетами в украинских военных

В материале издания Business Insider отмечается, что за неимением боеприпасов и ракет украинские военные больше не могут эффективно использовать некоторые средства поражения, в частности, РСЗО HIMARS.

По словам ветерана армии США, принимающего участие в боевых действиях в Украине, украинские военные больше не могут использовать HIMARS для поражения тех целей, по которым могли бить раньше.

Он сказал, что его подразделение имело хорошую поддержку от HIMARS, но ее эффективность была снижена, потому что ракеты заканчиваются.

Покетт — снайпер из роты, входящий в состав 59-й украинской мотобригады. В нее входят бойцы-иностранцы, воюющие за Украину.

Американский боец изучал спутниковые изображения, "ища цели, ища батареи, артиллерийские батареи, которые нужно было поразить, в поисках колонн возможны пункты поставки россиян".

Он передавал координаты оператору HIMARS, проводившему процесс верификации с целью подтверждения цели и целесообразности ее поражения.

Снабжение ракет начало истощаться в октябре, когда Россия начала новое наступление на Донбассе, а республиканцы затормозили помощь США.

В Конгрессе США в прошлом месяце одобрили выделение 300 млн долларов в военную поддержку Украины, однако туда не вошли ракеты HIMARS.

При этом выделенные деньги уже были потрачены.

Покетт отмечает, что последнее время ему начали отказывать в поражении предложенных целей.

В подразделении начали более тщательно выбирать цели для атак.

К примеру, пресекли попытки ударов по российским полигонам, где скапливаются оккупанты. Одной ракетой можно было уничтожить 30 окупантов.

Украинские чиновники говорят, что Украине нужно больше ракет. Институт Гудзона, аналитический центр США, в этом месяце заявил, что Украина сталкивается с "острой нехваткой".

Украине критически не хватает поставок, в частности, боеприпасов для артиллерии и противовоздушной обороны.

Покетт сказал, что американские законодатели "в известной степени ответственны за нашу неспособность держать оборону".

Американский военный ветеран сказал, что американские законодатели "в известной степени ответственны за нашу неспособность держать оборону".

Раньше артиллерия и минометы могли открыть огонь по малой группе окупантов. Сейчас для устранения угрозы отправляют пехоту.

Покетт заявил, что украинские солдаты настолько "отчаянно нуждаются" в боеприпасах, что просят у него гранаты и шары каждый раз, когда он меняется с позиций.

Многие эксперты и западные официальные лица заявляли, что ситуация для Украины ужасная и что она может проиграть войну России, если не получит достаточной поддержки, — говорится в материале издания. Поделиться

Генерал Кристофер Каволи, глава командования США в Европе и Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО, предупредил на этой неделе, что Россия может быстро выиграть войну, если Украина не получит больше помощи.