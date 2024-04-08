В настоящее время в Офисе генпрокурора Украины проверяют информацию о расстреле военными преступниками из армии РФ украинских военнопленных в Крынках Херсонской области.

Что известно о расстреле оккупантами военнопленных ВСУ в Крынках

Руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях военного времени Офиса генпрокурора Юрий Белоусов отметил, что есть все признаки того, что украинские военнопленные не сопротивлялись и не имели при себе оружия.

Сейчас стражи порядка пытаются опознать расстрелянных российскими оккупантами военных для получения большего количества данных.

Я могу только предварительно пока подтвердить, что, к сожалению, такие преступления совершают на территориях, где у нас нет физического доступа. Все детали проверяют, зарегистрировано ли уголовное производство. Большая вероятность, что этот факт действительно имел место, и это была очередная казнь наших военнопленных, — отметил Белоусов. Поделиться

Он также добавил, что проверяется информация о вероятном ведении приказа о расстреле военнопленных ВСУ со стороны командира оккупационной армии РФ Сергея Иштуганова.

В настоящее время устанавливается назначение данного лица на конкретной должности в тот момент, когда такая казнь могла происходить, чтобы говорить о его ответственности. Мы точно можем сказать, что, начиная с ноября прошлого года, мы видим фактически геометрическую прогрессию увеличения таких случаев и такого количества. И сейчас мы отрабатываем не только по этому факту, а по предварительным фактам, командование, однозначно несущее ответственность за такие действия, — отметил Белоусов. Поделиться

Что известно об ответственности окупантов за совершенные преступления

Отмечается, что первые случаи казней украинских военнопленных россиянами были зафиксированы правоохранителями в марте 2022 года.

Уже первый приговор за такое преступление — его вынесли российскому оккупанту, который убил украинского бойца на Черниговщине.