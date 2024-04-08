В настоящее время в Офисе генпрокурора Украины проверяют информацию о расстреле военными преступниками из армии РФ украинских военнопленных в Крынках Херсонской области.
Что известно о расстреле оккупантами военнопленных ВСУ в Крынках
Руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях военного времени Офиса генпрокурора Юрий Белоусов отметил, что есть все признаки того, что украинские военнопленные не сопротивлялись и не имели при себе оружия.
Сейчас стражи порядка пытаются опознать расстрелянных российскими оккупантами военных для получения большего количества данных.
Он также добавил, что проверяется информация о вероятном ведении приказа о расстреле военнопленных ВСУ со стороны командира оккупационной армии РФ Сергея Иштуганова.
Что известно об ответственности окупантов за совершенные преступления
Отмечается, что первые случаи казней украинских военнопленных россиянами были зафиксированы правоохранителями в марте 2022 года.
Уже первый приговор за такое преступление — его вынесли российскому оккупанту, который убил украинского бойца на Черниговщине.
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