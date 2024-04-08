В Офисе генпрокурора раскрыли обстоятельства расстрела армией РФ военнопленных ВСУ в Крынках
Категория
Украина
Дата публикации

В Офисе генпрокурора раскрыли обстоятельства расстрела армией РФ военнопленных ВСУ в Крынках

Военный РФ
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Источник:  Суспільне

В настоящее время в Офисе генпрокурора Украины проверяют информацию о расстреле военными преступниками из армии РФ украинских военнопленных в Крынках Херсонской области.

Что известно о расстреле оккупантами военнопленных ВСУ в Крынках

Руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях военного времени Офиса генпрокурора Юрий Белоусов отметил, что есть все признаки того, что украинские военнопленные не сопротивлялись и не имели при себе оружия.

Сейчас стражи порядка пытаются опознать расстрелянных российскими оккупантами военных для получения большего количества данных.

Я могу только предварительно пока подтвердить, что, к сожалению, такие преступления совершают на территориях, где у нас нет физического доступа. Все детали проверяют, зарегистрировано ли уголовное производство. Большая вероятность, что этот факт действительно имел место, и это была очередная казнь наших военнопленных, — отметил Белоусов.

Он также добавил, что проверяется информация о вероятном ведении приказа о расстреле военнопленных ВСУ со стороны командира оккупационной армии РФ Сергея Иштуганова.

В настоящее время устанавливается назначение данного лица на конкретной должности в тот момент, когда такая казнь могла происходить, чтобы говорить о его ответственности. Мы точно можем сказать, что, начиная с ноября прошлого года, мы видим фактически геометрическую прогрессию увеличения таких случаев и такого количества. И сейчас мы отрабатываем не только по этому факту, а по предварительным фактам, командование, однозначно несущее ответственность за такие действия, — отметил Белоусов.

Что известно об ответственности окупантов за совершенные преступления

Отмечается, что первые случаи казней украинских военнопленных россиянами были зафиксированы правоохранителями в марте 2022 года.

Уже первый приговор за такое преступление — его вынесли российскому оккупанту, который убил украинского бойца на Черниговщине.

Есть 27 уголовных производств именно по фактам казни наших военнопленных. И речь идет о казни 54 военнопленных, казненных именно во время боевых действий. Если говорим о подозрении, об официальных подозрениях, это 4 человека, которым было поставлено в известность о подозрении. По состоянию на сегодняшний день имеем четырех подозреваемых и один приговор в национальных судах. Идентифицировали и официально сообщили о подозрении 555 людям, совершающим военные преступления в Украине. Национальные суды по нашим обвинительным актам именно по военным преступлениям осуществляют рассмотрение 105 приговоров. Кроме этого, идет отдельное производство по высшему военно-политическому руководству России. Это 693 идентифицируемых лица уже их имена известны, — подчеркнул представитель Офиса генпрокурора.

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