Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту из-за расстрела военными преступниками армии РФ украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.
Лубинец требует реакции ООН и Красного Креста на расстрел военнопленных ВСУ в Крынках
Лубинец отметил, что после появления информации о расстреле российскими оккупантами невооруженных военнопленных ВСУ в Крынках он срочно направил официальные письма ООН и МККК для документирования факта очередного военного преступления.
По его словам, очередное преступление военных оккупационной армии РФ должно стать частью доказательной базы будущего трибунала над военно-политическим руководством страны-агрессорки.
Что известно о расстреле российскими оккупантами военнопленных ВСУ в Крынках
По информации представителей прокуратуры Херсонской области, в сети было обнародовано видео с расстрелом российскими оккупантами безоружных пленных ВСУ в Крынках.
В настоящее время украинские правоохранители при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.
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