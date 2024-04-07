Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту из-за расстрела военными преступниками армии РФ украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Лубинец требует реакции ООН и Красного Креста на расстрел военнопленных ВСУ в Крынках

Лубинец отметил, что после появления информации о расстреле российскими оккупантами невооруженных военнопленных ВСУ в Крынках он срочно направил официальные письма ООН и МККК для документирования факта очередного военного преступления.

Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением. Такие случаи, к сожалению, не единичны и являются системной практикой коварного врага, — отметил Лубинец. Поделиться

По его словам, очередное преступление военных оккупационной армии РФ должно стать частью доказательной базы будущего трибунала над военно-политическим руководством страны-агрессорки.

Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал — следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто совершил их, и те, кто отдавал преступные приказы, — подчеркнул Лубинец. Поделиться

Что известно о расстреле российскими оккупантами военнопленных ВСУ в Крынках

По информации представителей прокуратуры Херсонской области, в сети было обнародовано видео с расстрелом российскими оккупантами безоружных пленных ВСУ в Крынках.

В настоящее время украинские правоохранители при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.