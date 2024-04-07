Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через розстріл військовополонених ЗСУ у Кринках
Категорія
Україна
Дата публікації

Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через розстріл військовополонених ЗСУ у Кринках

Дмитро Лубінець
Джерело:  online.ua

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через розстріл військовими злочинцями армії РФ українських військовополонених в Кринках на Херсонщині. 

Лубінець вимагає реакції ООН та Червоного Хреста на розстріл військовополонених ЗСУ у Кринках

Лубінець зазначив, що після появи інформації про розстріл російськими окупантами неозброєних військовополонених ЗСУ у Кринках він терміново надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ для документування факту чергового воєнного злочину.

Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Такі випадки, на жаль, непоодинокі та є системною практикою підступного ворога, — зазначив Лубінець.

За його словами, черговий злочин військових окупаційної армії РФ має стати частиною доказової бази для майбутнього трибуналу над військово-політичним керівництвом країни-агресорки.

Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази, — наголосив Лубінець.

Що відомо про розстріл російськими окупантами військовополонених ЗСУ у Кринках

За інформацією представників прокуратури Херсонської області, в мережі було оприлюднено відео із розстрілом російськими окупантами беззбройних полонених ЗСУ у Кринках.

Наразі українські правоохоронці за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.

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