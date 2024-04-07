Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через розстріл військовими злочинцями армії РФ українських військовополонених в Кринках на Херсонщині.
Лубінець вимагає реакції ООН та Червоного Хреста на розстріл військовополонених ЗСУ у Кринках
Лубінець зазначив, що після появи інформації про розстріл російськими окупантами неозброєних військовополонених ЗСУ у Кринках він терміново надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ для документування факту чергового воєнного злочину.
За його словами, черговий злочин військових окупаційної армії РФ має стати частиною доказової бази для майбутнього трибуналу над військово-політичним керівництвом країни-агресорки.
Що відомо про розстріл російськими окупантами військовополонених ЗСУ у Кринках
За інформацією представників прокуратури Херсонської області, в мережі було оприлюднено відео із розстрілом російськими окупантами беззбройних полонених ЗСУ у Кринках.
Наразі українські правоохоронці за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.
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