Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через розстріл військовими злочинцями армії РФ українських військовополонених в Кринках на Херсонщині.

Лубінець вимагає реакції ООН та Червоного Хреста на розстріл військовополонених ЗСУ у Кринках

Лубінець зазначив, що після появи інформації про розстріл російськими окупантами неозброєних військовополонених ЗСУ у Кринках він терміново надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ для документування факту чергового воєнного злочину.

Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Такі випадки, на жаль, непоодинокі та є системною практикою підступного ворога, — зазначив Лубінець. Поширити

За його словами, черговий злочин військових окупаційної армії РФ має стати частиною доказової бази для майбутнього трибуналу над військово-політичним керівництвом країни-агресорки.

Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази, — наголосив Лубінець. Поширити

Що відомо про розстріл російськими окупантами військовополонених ЗСУ у Кринках

За інформацією представників прокуратури Херсонської області, в мережі було оприлюднено відео із розстрілом російськими окупантами беззбройних полонених ЗСУ у Кринках.

Наразі українські правоохоронці за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.