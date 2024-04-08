Наразі в Офісі генпрокурора України перевіряють інформацію про розстріл військовими злочинцями з армії РФ українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.
Що відомо про розстріл окупантами військовополонених ЗСУ у Кринках
Керівник департаменту протидії злочинам, скоєнним в умовах воєнного часу Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов зазначив, що наразі є всі ознаки того, що українські військовополонені не чинили опору і не мали при собі зброї.
Зараз правоохоронці намагаються опізнати розстріляних російськими окупантами військових для отримання більшої кількості даних.
Він також додав, що перевіряється інформація стосовно ймовірного відання наказу щодо розстрілу військовополонених ЗСУ з боку командира окупаційної армії РФ Сергія Іштуганова.
Що відомо про відповідальність окупантів за скоєнні злочини
Зазначається, що перші випадки страт українських військовополонених росіянами були зафіксовані правоохоронцями в березні 2022 року.
Вже є перший вирок за такий злочин — його винесли російському окупантові, який вбив українського бійця на Чернігівщині.
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