В Офісі генпрокурора розкрили обставини розстрілу армією РФ військовополонених ЗСУ у Кринках
Категорія
Україна
Дата публікації

В Офісі генпрокурора розкрили обставини розстрілу армією РФ військовополонених ЗСУ у Кринках

військовий армії РФ
Джерело:  Суспільне

Наразі в Офісі генпрокурора України перевіряють інформацію про розстріл військовими злочинцями з армії РФ українських військовополонених у Кринках на Херсонщині. 

Що відомо про розстріл окупантами військовополонених ЗСУ у Кринках

Керівник департаменту протидії злочинам, скоєнним в умовах воєнного часу Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов зазначив, що наразі є всі ознаки того, що українські військовополонені не чинили опору і не мали при собі зброї.

Зараз правоохоронці намагаються опізнати розстріляних російськими окупантами військових для отримання більшої кількості даних.

Я можу тільки попередньо поки підтвердити, що, на жаль, такі злочини вчиняють на територіях, де ми не маємо фізичного доступу. Усі деталі перевіряють, зареєстроване кримінальне провадження. Велика ймовірність, що цей факт справді мав місце, і це була чергова страта наших військовополонених, — зазначив Бєлоусов.

Він також додав, що перевіряється інформація стосовно ймовірного відання наказу щодо розстрілу військовополонених ЗСУ з боку командира окупаційної армії РФ Сергія Іштуганова.

Наразі встановлюють призначення даної особи на конкретній посаді в той момент, коли така страта могла відбуватись, для того, щоб казати про його відповідальність. Ми точно можемо сказати, що починаючи з листопада минулого року ми бачимо фактично геометричну прогресію збільшення таких випадків і такої кількості. І зараз ми відпрацьовуємо не тільки по цьому факту, а за попередніми фактами, командування, яке однозначно несе відповідальність за такі дії, — зазначив Бєлоусов.

Що відомо про відповідальність окупантів за скоєнні злочини

Зазначається, що перші випадки страт українських військовополонених росіянами були зафіксовані правоохоронцями в березні 2022 року.

Вже є перший вирок за такий злочин — його винесли російському окупантові, який вбив українського бійця на Чернігівщині. 

Маємо 27 кримінальних проваджень саме за фактами страти наших військовополонених. І йдеться про страту 54 військовополонених, які були страчені саме під час бойових дій. Якщо говоримо про підозру, про офіційні підозри, це 4 особи, яким було повідомлено про підозру. Станом на сьогодні маємо чотирьох підозрюваних і один вирок у національних судах. Ідентифікували й офіційно повідомили про підозру 555 людям, які вчиняють воєнні злочини в Україні. Національні суди за нашими обвинувальними актами саме за воєнними злочинами здійснюють розгляд 105 вироків. Крім цього, йде окремо велике провадження по найвищому військово-політичному керівництву Росії. Це 693 особи, яких ідентифікували, вже їх імена відомі, — підкреслив представник Офісу генпрокурора.

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