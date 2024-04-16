Представители командования ОСУВ "Одесса" отметили, что оккупационная армия РФ пытается постоянно проводить штурмы на южном направлении, однако несет серьезные потери и не имеет успехов.

Что известно о ситуации на южном направлении

В частности, как отмечают в Силах обороны юга, за прошедшие сутки российские оккупанты предприняли 7 безуспешных попыток атаковать в районе Орехова в Запорожской области, и еще 5 — в районе Крынок на левобережье Херсонщины.

В частности, зафиксировано 5 вражеских штурмов в районе Старомайорского.

Еще по одной попытке штурма оккупанты совершили в районе Новодаровки и в районе Малой Токмачки.

Понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций, Силы обороны юга в дальнейшем наносят огненное поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах, — подчеркнули в ОСУО "Одесса". Поделиться

Отмечается, что за сутки враг потерял на юге Украины 150 кремлевских захватчиков и 31 единицу вооружения и военной техники.

Среди них:

танк;

19 ед автобронетехники

4 артсистемы;

2 антенны FPV

аэрофотостанцию

4 лодки

Что известно о вражеских обстрелах на юге Украины

Украинские военные на юге Украины фиксируют уменьшение активности вражеских дронов, однако при этом оккупанты не прекращают проведение аэроразведки.

За прошедшие сутки зафиксирован пролет 134 разведывательных беспилотников.

В течение суток зафиксировано 3 вражеских авиаудара в районе Орехова с применением 6 управляемых авиабомб, и около трех десятков неуправляемых авиационных ракет.

По гражданским объектам и мирным жителям прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей оккупанты выпустили 117 FPV-дронов, 4 ударных БпЛА типа "Ланцет".

Зафиксирован сброс с БпЛА разных модификаций 242 осколочных боеприпасов.

В результате применения ударного БпЛА неустановленного типа по Херсону повреждены почтовое отделение, складское помещение и грузовой гражданский автомобиль. Враг 7 раз ударил из артиллерии по Херсону, обстрелял около десятка населенных пунктов Херсона. В результате ранена 16-летняя девушка... Повреждены около десятка частных жилых домов и объекты критической инфраструктуры, — отмечают в ОСУО "Одесса". Поделиться

В Николаевской области враг нанес артиллерийские удары по Очаковской и Куцурубской общинам.

В Днепропетровской области агрессор гатил артиллерией и FPV-дронами по Никопольщине — повреждены несколько частных жилых домов, линия электропередач, теплицы и гражданские автомобили.

В Запорожье вражеской артиллерией обстреляно около десятка населенных пунктов. Повреждены несколько частных жилых домов.