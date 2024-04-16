Представники командування ОСУВ “Одеса” зазначили, що окупаційна армія РФ намагається постійно проводити штурми на південному напрямку, однак зазнає серйозних втрат і не має успіхів.

Що відомо про ситуацію на південному напрямку

Зокрема, як зазначають у Силах оборони півдня, протягом минулої доби російські окупанти здійснили 7 безуспішних спроб атакувати в районі Оріхова у Запорізькій області, та ще 5 — в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини.

Зокрема, зафіксовано 5 ворожих штурмів в районі Старомайорського.

Ще по одній спробі штурму окупанти здійснили в районі Новодарівки та в районі Малої Токмачки.

Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій, Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах, — підкреслили в ОСУВ “Одеса”. Поширити

Зазначається, що протягом доби ворог втратив на півдні України 150 кремлівських загарбників та 31 одиницю озброєння та військової техніки.

Серед них:

танк;

19 од автобронетехніки

4 артсистеми;

2 антени FPV

аерофотостанцію

4 човни

Що відомо про ворожі обстріли на півдні України

Українські військові на півдні України фіксують зменшення активності ворожих дронів, однак при цьому окупанти не припиняють проведення аеророзвідки.

За минулу добу зафіксовано проліт 134 розвідувальних безпілотників.

Протягом доби зафіксовано 3 ворожі авіаудари в районі Оріхова із застосуванням 6 керованих авіабомб, та близько трьох десятків некерованих авіаційних ракет.

По цивільних об’єктах та мирних жителях прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей окупанти випустили 117 FPV-дронів, 4 ударних БпЛА типу "Ланцет".

Зафіксоване скидання з БпЛА різних модифікацій 242 осколкових боєприпасів.

Внаслідок застосування ударного БпЛА невстановленого типу по Херсону пошкоджено поштове відділення, складське приміщення та вантажний цивільний автомобіль. Ворог 7 разів вдарив з артилерії по Херсону, обстріляв близько десятка населених пунктів Херсонщини. Внаслідок поранено 16-річну дівчину... Пошкоджено близько десятка приватних житлових будинків та об’єкти критичної інфраструктури, — зазначають в ОСУВ “Одеса”. Поширити

На Миколаївщині ворог завдав артилерійських ударів по Очаківській та Куцурубській громадах.

На Дніпропетровщині агресор гатив артилерією й FPV-дронами по Нікопольщині — пошкоджено кілька приватних житлових будинків, лінію електропередач, теплиці та цивільні автівки.

На Запоріжжі ворожою артилерією обстріляно близько десятка населених пунктів. Пошкоджено кілька приватних житлових будинків.