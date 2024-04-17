За словами керівниці Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Наталії Гуменюк, українські військові можуть розширити плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області, однак для цього необхідні додаткові РЕБ.

Що відомо про ситуацію на лівобережжі Дніпра на Херсонщині

Гуменюк, відповідаючи на питання, чи можуть українські військові розширити плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині зазначила, що українські військові на цьому напрямку мають достатню кількість зброї, однак ключовими залишаються можливості щодо захисту.

Зокрема, вона підкреслила, що українські військові на Херсонщині потребують додаткових систем РЕБ для захисту від дронових атак окупаційної армії РФ.

Тому що утримувати плацдарм в умовах, коли атакують, фактично насипають з повітря, дрони, дуже важко, — пояснює речниця ОСУВ “Одеса”. Поширити

За її словами, засоби РЕБ допомагають українським військовим протидіяти дроновим атакам російських окупантів.

Це, в свою чергу, допомагає проводити операції з розширення плацдарму на лівому березі.

Коли вони відчувають себе захищеними і можуть зупиняти дрони фактично в повітрі, заземлюючи їх засобами радіоелектронної боротьби, тому що застосовувати вогневе ураження по дронах дуже важко, — додає Гуменюк. Поширити

Також вона уточнила, що окупанти працюють по українських позиціях, ховаючись за мирним населенням на тимчасово окупованих територіях.

Що відомо про ситуацію із боєприпасами та ракетами в українських військових

У матеріалі видання Business Insider зазначається, що через брак боєприпасів та ракет українські військові більше не можуть ефективно використовувати деякі засоби ураження, зокрема, РСЗВ HIMARS.

За словами ветерана армії США, який приймає участь у бойових діях в Україні, наразі українські військові більше не можуть використовувати HIMARS для ураження тих цілей, по яких могли бити раніше.

Він сказав, що його підрозділ мав хорошу підтримку від HIMARS, але її ефективність була знижена, бо ракети закінчуються.

Покетт — снайпер із роти, що входить до складу 59-ї української мотобригади. До неї входять бійці-іноземці, які воюють за Україну.

Американський боєць вивчав супутникові зображення, "шукаючи цілі, шукаючи батареї, артилерійські батареї, які потрібно було уразити, шукаючи колони, можливі пункти постачання росіян".

Він передавав координати оператору HIMARS, який проводив процес верифікації з метою підтвердження цілі та доцільності її ураження.

Постачання ракет почало виснажуватися в жовтні, коли Росія почала новий наступ на Донбасі, а республіканці загальмували допомогу США.

У Конгресі США минулого місяця схвалили виділення 300 млн доларів на військову підтримку України, однак туди не увійшли ракети HIMARS.

При цьому виділені гроші вже було витрачено.

Покетт зазначає, що останнім часом йому почали відмовляти в ураженні запропонованих цілей.

У підрозділі почали більш ретельно обирати цілі для атак.

Наприклад, припинили спроби ударів по російських полігонах, де скупчуються окупанти. Однією ракетою можна було знищити 30 окупантів.

Українські чиновники кажуть, що Україні потрібно більше ракет. Інститут Гудзона, аналітичний центр США, цього місяця заявив, що Україна стикається з "гострою нестачею".

Україні критично бракує поставок, зокрема боєприпасів для артилерії та протиповітряної оборони.

Покетт сказав, що американські законодавці "певною мірою відповідальні за нашу нездатність тримати оборону".

Американський військовий ветеран сказав, що американські законодавці "певною мірою відповідальні за нашу нездатність тримати оборону".

Раніше артилерія та міномети могли б відкрити вогонь по малій групі окупантів. Зараз для усунення загрози відправляють піхоту.

Покетт заявив, що українські солдати настільки "відчайдушно потребують" боєприпасів, що просять у нього гранати та кулі кожного разу, коли він змінюється з позицій.

Багато експертів і західних офіційних осіб заявляли, що ситуація для України є жахливою і що вона може програти війну Росії, якщо не отримає достатньої підтримки, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Генерал Крістофер Каволі, голова командування США в Європі та Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО, попередив цього тижня, що Росія може швидко виграти війну, якщо Україна не отримає більше допомоги.