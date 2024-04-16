Що відомо про ситуацію в районі Кринок

Робота зі зміцнення, укріплення і перспектив розширення плацдарму триває. Не зважаючи на те, що ворог не припиняє штурмів. Протягом минулої доби спромігся на 5 атак. І це більш-менш сталий коефіцієнт — 4-5 штурмів на добу — це те, що вони проводять досить регулярно. Але успіху не мають, — зазначила Гуменюк. Поширити

За її словами, ворог вже давно відмовився від використання бронетехніки під час штурмів.

Вони продовжують вишукувати варіанти проведення ротації для того, щоб підтягувати на цей напрямок нові підрозділи, не обізнані в ситуації. Адже повторно застосовувати в штурмах тих, хто звідти дивом повернувся — вони не можуть. У них дуже низький морально-психологічний стан, у того контингенту, який вже зустрівся з нашими та зрозумів, чия земля на лівобережжі, — підкреслила речниця ОСУВ “Одеса”. Поширити

Що кажуть аналітики

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що протягом 15 квітня також тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, в районі Кринок однак без підтверджених змін лінії фронту.

За інформацією Генштабу у ранковому зведені станом на 16 квітня підкреслюється, що на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.