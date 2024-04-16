За словами керівниці Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Наталі Гуменюк, українські військові продовжують утримувати плацдарм в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини.
Що відомо про ситуацію в районі Кринок
За її словами, ворог вже давно відмовився від використання бронетехніки під час штурмів.
Що кажуть аналітики
Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що протягом 15 квітня також тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, в районі Кринок однак без підтверджених змін лінії фронту.
За інформацією Генштабу у ранковому зведені станом на 16 квітня підкреслюється, що на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.
Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.
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