Солдаты РФ отказываются идти на штурмы в районе Кринок — Гуменюк
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ отказываются идти на штурмы в районе Кринок — Гуменюк

Танкисты ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам руководителя Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Наталии Гуменюк, украинские военные продолжают удерживать плацдарм в районе Крынок на левобережье Херсонщины.

Что известно о ситуации в районе Кринок

Работа по укреплению, укреплению и перспективам расширения плацдарма продолжается. Не смотря на то, что враг не прекращает штурмов. За прошедшие сутки сумел на 5 атак. И это более или менее постоянный коэффициент — 4-5 штурмов в сутки — это то, что они проводят достаточно регулярно. Но успеха не имеют, — отметила Гуменюк.

По ее словам, враг уже давно отказался от использования бронетехники во время штурмов.

Они продолжают выискивать варианты проведения ротации для того, чтобы подтягивать на это направление новые подразделения, не осведомленные в ситуации. Ведь повторно применять в штурмах тех, кто оттуда вернулся — они не могут. У них очень низкое морально-психологическое состояние, у того контингента, который уже встретился с нашими и понял, чья земля на левобережье, — подчеркнула пресс-секретарь ОСУВ «Одесса».

Что говорят аналитики

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что в течение 15 апреля также продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в районе Крынок, однако, без подтвержденных изменений линии фронта.

По информации Генштаба в утренней сводке по состоянию на 16 апреля подчеркивается, что на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Так, за прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

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