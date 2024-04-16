По словам руководителя Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Наталии Гуменюк, украинские военные продолжают удерживать плацдарм в районе Крынок на левобережье Херсонщины.
Что известно о ситуации в районе Кринок
По ее словам, враг уже давно отказался от использования бронетехники во время штурмов.
Что говорят аналитики
Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что в течение 15 апреля также продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в районе Крынок, однако, без подтвержденных изменений линии фронта.
По информации Генштаба в утренней сводке по состоянию на 16 апреля подчеркивается, что на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.
Так, за прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.
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