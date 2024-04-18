ЗСУ за добу знищили понад 900 солдатів РФ та 13 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 456 960 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 910 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7196 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 13 835 (+8) од.;
артилерійських систем — 11637 (+13) од.;
РСЗВ — 1046 од.;
засоби ППО — 760 од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9284 (+5) од.;
крилаті ракети — 2093 од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 15 618 (+31) од.;
спеціальна техніка — 1915 (+5) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 1 іншому важливому об’єкту противника.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Новоукраїнка Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.
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