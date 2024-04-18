ЗСУ за добу знищили понад 900 солдатів РФ та 13 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ за добу знищили понад 900 солдатів РФ та 13 артсистем

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 456 960 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 910 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7196 (+3) од.;

  • бойових броньованих машин — 13 835 (+8) од.;

  • артилерійських систем — 11637 (+13) од.;

  • РСЗВ — 1046 од.;

  • засоби ППО — 760 од.;

  • літаків — 347 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9284 (+5) од.;

  • крилаті ракети — 2093 од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 15 618 (+31) од.;

  • спеціальна техніка — 1915 (+5) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 1 іншому важливому об’єкту противника.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Новоукраїнка Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

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