Авиация ВСУ нанесла удары по 9 районам сосредоточения армии РФ

В Украине на фронте в течение суток произошло 86 боевых столкновений. Враг активно штурмует позиции Сил обороны в трех направлениях в Донецкой области.
Что известно об обстановке на фронте
В общем, враг нанес 11 ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты разных типов и БпЛА типа Shahed. Данные по этой атаке уточняются.
За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты:
Орловка Сумской области ;
Волчанск, Стрелка, Боровая Харьковской области ;
Невское Луганской области ;
Ямполевка, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Селидово, Александрополь, Красногоровка, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;
Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Орехов Запорожской области ;
Крынки, Ивановка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 артиллерийским средствам, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 составу боеприпасов противника.
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