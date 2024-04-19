Авиация ВСУ нанесла удары по 9 районам сосредоточения армии РФ

В Украине на фронте в течение суток произошло 86 боевых столкновений. Враг активно штурмует позиции Сил обороны в трех направлениях в Донецкой области.

Что известно об обстановке на фронте

В общем, враг нанес 11 ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты разных типов и БпЛА типа Shahed. Данные по этой атаке уточняются.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты:

Орловка Сумской области ;

Волчанск, Стрелка, Боровая Харьковской области ;

Невское Луганской области ;

Ямполевка, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Селидово, Александрополь, Красногоровка, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;

Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Орехов Запорожской области ;

Крынки, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 артиллерийским средствам, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 составу боеприпасов противника.