Авіація ЗСУ завдала ударів по 9 районах зосередження армії РФ

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 86 бойових зіткнень. Ворог активно штурмує позиції Сил оборони на трьох напрямках у Донецькій області.

Що відомо про обстановку на фронті

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів та БпЛА типу “Shahed”. Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Впродовж минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти:

Орлівка Сумської області ;

Вовчанськ, Стрілеча, Борова Харківської області ;

Невське Луганської області ;

Ямполівка, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Селидове, Олександропіль, Красногорівка, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області ;

Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області ;

Кринки, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 складу боєприпасів противника.