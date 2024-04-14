Росія готує нову провокацію на Запорізькій АЕС — Генштаб
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія готує нову провокацію на Запорізькій АЕС — Генштаб

Генштаб ЗСУ
аес

Російські окупанти готуються провести чергову провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Росія може звинуватити в цьому Україну.

Окупанти РФ готують провокацію на Запорізькій АЕС

За даними української розвідки, російські терористи можуть провести нову провокацію під фальшивим прапором.

Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи, — заявили у Генштабі.

Лише за останні тижні росіяни вже кілька разів намагалися перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС.

Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС. Україна завжди відповідально ставилась і ставиться до безпеки ядерних обʼєктів. Лише повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додають, що безпека Запорізької АЕС не може бути гарантована, поки російські війська перебувають на станції.

Російські окупанти повністю зупинили ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція перевела всі реактори у стан "холодного зупину". 13 квітня останній блок перевели у цей стан. У Міненерго пояснили, що це важливо для уникнення ядерної катастрофи.

Як вдалося дізнатися The Wall Street Journal, нелегітимний президент РФ Володимир Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під окупацією РФ.

За словами журналістів, нове рішення очільника Кремля є загрозою для української станції та підвищує ризики аварії.

Окрім того, наголошується, що Путін має намір повернути Запорізьку АЕС в експлуатацію вже у 2024 році.

Інсайдери ЗМІ припускають, що головна ціль диктатора, цілком ймовірно, полягає в тому, щоб повернути в експлуатацію хоча б один реактор.

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