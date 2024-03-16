Роспропаганда поширює фейк про атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС

За версією пропагандистів, українські захисники нібито скинули вибуховий пристрій, влучивши ним за п'ять метрів від паливосховища станції.

Російський фейк про атаку на ЗАЕС: що відомо

Кремлівська пропаганда поширює фейк про нібито удар українських військ по одному з об'єктів Запорізької АЕС.

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив у Фейсбуці.

Як зауважили в Центрі, насправді хвиля вкидів про нібито спроби української сторони спровокувати аварію на Запорізькій АЕС запущена роспропагандою у відповідь на нещодавню резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії, де вказано, що Росія має терміново повернути станцію під контроль України.

Загалом меседж про те, що через дії України на ЗАЕС може статися аварія, Росія просуває від того часу, як захопила цей об'єкт. Насправді саме російські війська неодноразово створювали там аварійні ситуації. Експлуатувати й обслуговувати станцію з дотриманням всіх норм безпеки загарбники не здатні з об’єктивних технічних причин.

Відмовляючись передати станцію під контроль України, яка зможе забезпечити належний рівень безпеки, окупанти створюють загрозу атомної аварії – і для України, і для всього світу. Фейки про те, що Україна нібито прагне спровокувати аварію, потрібні росії для того, щоб потім перекласти відповідальність з себе на Київ. Поширити

Росіяни відреагували на нову резолюцію щодо повернення ЗАЕС під контроль України

МЗС Росії заявили, що продовжать “захищати” від Києва ними ж окуповану українську ЗАЕС.