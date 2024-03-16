Роспропаганда распространяет фейк об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

По версии пропагандистов, украинские защитники якобы сбросили взрывное устройство, попав им в пяти метрах от топливохранилища станции.
Российский фейк об атаке на ЗАЭС: что известно
Кремлевская пропаганда распространяет фейк о якобы ударе украинских войск по одному из объектов Запорожской АЭС.
Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил в Фейсбуке.
Как отметили в Центре, на самом деле волна вбросов якобы попыток украинской стороны спровоцировать аварию на Запорожской АЭС запущена роспропагандой в ответ на недавнюю резолюцию Международного агентства по атомной энергии, где указано, что Россия должна срочно вернуть станцию под контроль Украины.
В общем, месседж о том, что из-за действий Украины на ЗАЭС может произойти авария, Россия продвигает с тех пор, как захватила этот объект. На самом деле именно российские войска не раз создавали там аварийные ситуации. Эксплуатировать и обслуживать станцию с соблюдением всех норм безопасности захватчики не способны по объективным техническим причинам.
Россияне отреагировали на новую резолюцию о возвращении ЗАЭС под контроль Украины
МИД России заявили, что продолжат "защищать" от Киева ими же оккупированную украинскую ЗАЭС.
РФ считает посягательством на свой суверенитет любые резолюции и заявления с призывами к возвращению ЗАЭС Украине. Россия продолжит усиливать защиту ЗАЭС и Энергодара от действий Киева и его западных кураторов, — цинично заявили в МИД РФ.
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