Роспропаганда распространяет фейк об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Категория
Украина
Дата публикации

Роспропаганда распространяет фейк об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

ЗАЭС
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Источник:  Центр стратегических коммуникаций

По версии пропагандистов, украинские защитники якобы сбросили взрывное устройство, попав им в пяти метрах от топливохранилища станции.

Российский фейк об атаке на ЗАЭС: что известно

Кремлевская пропаганда распространяет фейк о якобы ударе украинских войск по одному из объектов Запорожской АЭС.

Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил в Фейсбуке.

Как отметили в Центре, на самом деле волна вбросов якобы попыток украинской стороны спровоцировать аварию на Запорожской АЭС запущена роспропагандой в ответ на недавнюю резолюцию Международного агентства по атомной энергии, где указано, что Россия должна срочно вернуть станцию под контроль Украины.

В общем, месседж о том, что из-за действий Украины на ЗАЭС может произойти авария, Россия продвигает с тех пор, как захватила этот объект. На самом деле именно российские войска не раз создавали там аварийные ситуации. Эксплуатировать и обслуживать станцию с соблюдением всех норм безопасности захватчики не способны по объективным техническим причинам.

Отказываясь передать станцию под контроль Украины, которая сможет обеспечить надлежащий уровень безопасности, оккупанты создают угрозу атомной аварии — и для Украины, и для всего мира. Фейки о том, что Украина якобы стремится спровоцировать аварию, нужны россияне для того, чтобы потом переложить ответственность с себя на Киев.

Россияне отреагировали на новую резолюцию о возвращении ЗАЭС под контроль Украины

МИД России заявили, что продолжат "защищать" от Киева ими же оккупированную украинскую ЗАЭС.

РФ считает посягательством на свой суверенитет любые резолюции и заявления с призывами к возвращению ЗАЭС Украине. Россия продолжит усиливать защиту ЗАЭС и Энергодара от действий Киева и его западных кураторов, — цинично заявили в МИД РФ.

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