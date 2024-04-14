Россия готовит новую провокацию на Запорожской АЭС — Генштаб

Российские оккупанты готовятся провести очередную провокацию на Запорожской атомной электростанции. Россия может обвинить в этом Украине.

Оккупанты РФ готовят провокацию на Запорожской АЭС

По данным украинской разведки, российские террористы могут провести новую провокацию под фальшивым флагом.

Россия — единственный террорист в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира. Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к черте сознательной радиационной катастрофы, — заявили в Генштабе. Поделиться

Только за последние недели россияне уже несколько раз пытались переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС.

Это сознательные российские действия, которые продолжают российскую практику шантажа нашего государства и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС. Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов. Только возвращение ЗАЭС под контроль Украины способно восстановить реальную безопасность станции, —говорится в сообщении. Поделиться

В Генштабе ВСУ добавляют, что безопасность Запорожской АЭС не может быть гарантирована, пока российские войска находятся на станции.

Российские оккупанты полностью остановили ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция перевела все реакторы в состояние "холодной остановки". 13 апреля последний блок был переведен в это состояние. В Минэнерго объяснили, что это важно во избежание ядерной катастрофы.

Как удалось узнать The Wall Street Journal, нелегитимный президент РФ Владимир Путин сообщил МАГАТЭ, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под оккупацией РФ украинскую Запорожскую АЭС.

По словам журналистов, новое решение главы Кремля представляет угрозу украинской станции и повышает риски аварии.

Кроме того, отмечается, что Путин намерен вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию уже в 2024 году.