Вендетта за обстрел гражданских городов. В ВС высказались о сбитии российского Ту-22М3

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали "падение" вражеского бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае РФ, сказав, что "это вендетта" за обстрелы Чернигова, Днепра и других мирных городов Украины.
В Воздушных силах прокомментировали "падение" российского Ту-22М3
По его словам, "минус" один вражеский бомбардировщик некоторым образом ослабит возможности и мощи РФ в обстрелах, ослабит их стратегическую авиацию, нанесение ударов по нашей критической, энергетической инфраструктуре.
Евлаш в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно для защиты неба много разных систем ПВО и снаряды к ним. Наличие систем и снарядов в достаточном количестве позволило избежать таких трагедий как в Чернигове, Харькове даже учитывая близость к границе с врагом и короткое время подлета ракет.
Уничтожение российского бомбардировщика Ту-22М3. Как это было
Украинские разведчики обращают внимание на то, самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Кроме того, отмечается, что после успешного поражения бомбардировщик смог долететь до района Ставрополя, где упал и разбился.
Что важно понимать, это впервые украинским силам удалось уничтожить стратегический бомбардировщик в воздухе во время боевого вылета во время полномасштабного вторжения России в Украину.
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