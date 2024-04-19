Вендетта за обстрел гражданских городов. В ВС высказались о сбитии российского Ту-22М3
Категория
Украина
Дата публикации

Вендетта за обстрел гражданских городов. В ВС высказались о сбитии российского Ту-22М3

Ту-22М3
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали "падение" вражеского бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае РФ, сказав, что "это вендетта" за обстрелы Чернигова, Днепра и других мирных городов Украины.

В Воздушных силах прокомментировали "падение" российского Ту-22М3

Сегодня все мы стали свидетелями прекрасной картины, которая всем подняла настроение, и конечно, что это вендетта за обстрелы наших гражданских городов, в том числе и за сегодняшний обстрел Днепра, — прокомментировал представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, "минус" один вражеский бомбардировщик некоторым образом ослабит возможности и мощи РФ в обстрелах, ослабит их стратегическую авиацию, нанесение ударов по нашей критической, энергетической инфраструктуре.

Евлаш в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно для защиты неба много разных систем ПВО и снаряды к ним. Наличие систем и снарядов в достаточном количестве позволило избежать таких трагедий как в Чернигове, Харькове даже учитывая близость к границе с врагом и короткое время подлета ракет.

Уничтожение российского бомбардировщика Ту-22М3. Как это было

Один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в ночь на 19 апреля совершали ракетную атаку против Украины, был сбит в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами, — говорится в официальном заявлении ГУР.

Украинские разведчики обращают внимание на то, самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Кроме того, отмечается, что после успешного поражения бомбардировщик смог долететь до района Ставрополя, где упал и разбился.

Что важно понимать, это впервые украинским силам удалось уничтожить стратегический бомбардировщик в воздухе во время боевого вылета во время полномасштабного вторжения России в Украину.

За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие. Слава Украине! — подчеркивает ГУР.

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