Как ПС ВСУ и ГУР сбивали российский бомбардировщик Ту-22М3 — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Как ПС ВСУ и ГУР сбивали российский бомбардировщик Ту-22М3 — видео

ГУР
Ту-22М3
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Главное управление разведки МОУ сообщает, что в результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами удалось уничтожить бомбардировщик Ту-22МЗ, который 19 апреля запускал ракеты по Украине.

Уничтожение российского бомбардировщика Ту-22М3. Как это было

Один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в ночь на 19 апреля совершали ракетную атаку против Украины, был сбит в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами, — сказано в официальном заявлении ГУР.

Украинские разведчики обращают внимание на то, самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Кроме того, отмечается, что после успешного поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.

Что важно понимать, впервые украинским силам удалось уничтожить стратегический бомбардировщик в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину.

За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие. Слава Украине! — подчеркивает ГУР.

Как уничтожение российского Ту-22М3 комментируют в ПС ВСУ

В Воздушных силах подчеркивают, что Ту-22М3 — носитель крылатых ракет Х-22, которыми армия РФ наносит удары по мирным украинским городам.

Кроме того, указано, что во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты.

Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории. Я благодарю всех, кто сегодня обеспечил этот результат. Зло будет наказано! Вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

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