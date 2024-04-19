Как ПС ВСУ и ГУР сбивали российский бомбардировщик Ту-22М3 — видео

Главное управление разведки МОУ сообщает, что в результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами удалось уничтожить бомбардировщик Ту-22МЗ, который 19 апреля запускал ракеты по Украине.

Уничтожение российского бомбардировщика Ту-22М3. Как это было

Один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в ночь на 19 апреля совершали ракетную атаку против Украины, был сбит в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами, — сказано в официальном заявлении ГУР. Поделиться

Украинские разведчики обращают внимание на то, самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Кроме того, отмечается, что после успешного поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.

Что важно понимать, впервые украинским силам удалось уничтожить стратегический бомбардировщик в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину.

За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие. Слава Украине! — подчеркивает ГУР. Поделиться

Как уничтожение российского Ту-22М3 комментируют в ПС ВСУ

В Воздушных силах подчеркивают, что Ту-22М3 — носитель крылатых ракет Х-22, которыми армия РФ наносит удары по мирным украинским городам.

Кроме того, указано, что во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты.