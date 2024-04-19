Як ПС ЗСУ та ГУР збивали російський бомбардувальник Ту-22М3 — відео

Головне управління розвідки МОУ повідомляє, що в результаті операції ГУР у взаємодії з Повітряними силами вдалося знищити бомбардувальник Ту-22МЗ, який 19 квітня запускав ракети по Україні.
Знищення російського бомбардувальника Ту-22М3. Як це було
Українські розвідники звертають увагу на те, літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Окрім того, наголошується, що після успішного ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.
Що важливо розуміти, це вперше українським силам вдалося знищити стратегічний бомбардувальник в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як знищення російського Ту-22М3 коментують у ПС ЗСУ
У Повітряних силах наголошують, що Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими армія РФ завдає ударів по мирних українських містах.
Окрім того, наголошується, що під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.
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