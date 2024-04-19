Як ПС ЗСУ та ГУР збивали російський бомбардувальник Ту-22М3 — відео

Головне управління розвідки МОУ повідомляє, що в результаті операції ГУР у взаємодії з Повітряними силами вдалося знищити бомбардувальник Ту-22МЗ, який 19 квітня запускав ракети по Україні.

Знищення російського бомбардувальника Ту-22М3. Як це було

Один з дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами, — йдеться в офіційній заяві ГУР. Поширити

Українські розвідники звертають увагу на те, літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Окрім того, наголошується, що після успішного ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Що важливо розуміти, це вперше українським силам вдалося знищити стратегічний бомбардувальник в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата. Слава Україні! — наголошує ГУР. Поширити

Як знищення російського Ту-22М3 коментують у ПС ЗСУ

У Повітряних силах наголошують, що Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими армія РФ завдає ударів по мирних українських містах.

Окрім того, наголошується, що під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.