Як ПС ЗСУ та ГУР збивали російський бомбардувальник Ту-22М3 — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Як ПС ЗСУ та ГУР збивали російський бомбардувальник Ту-22М3 — відео

ГУР
Ту-22М3

Головне управління розвідки МОУ повідомляє, що в результаті операції ГУР у взаємодії з Повітряними силами вдалося знищити бомбардувальник Ту-22МЗ, який 19 квітня запускав ракети по Україні.

Знищення російського бомбардувальника Ту-22М3. Як це було

Один з дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами, — йдеться в офіційній заяві ГУР.

Українські розвідники звертають увагу на те, літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Окрім того, наголошується, що після успішного ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Що важливо розуміти, це вперше українським силам вдалося знищити стратегічний бомбардувальник в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата. Слава Україні! — наголошує ГУР.

Як знищення російського Ту-22М3 коментують у ПС ЗСУ

У Повітряних силах наголошують, що Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими армія РФ завдає ударів по мирних українських містах.

Окрім того, наголошується, що під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.

Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території. Я дякую усім, хто сьогодні забезпечив цей результат. Зло буде покарано! Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

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