Речницю Сил оборони півдня Гуменюк звільнили з посади
Категорія
Україна
Дата публікації

Речницю Сил оборони півдня Гуменюк звільнили з посади

Генштаб ЗСУ
Гуменюк

Генеральний штаб Збройних Сил України провів ротаційні заходи у Центрі стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

Що відомо про звільнення Гуменюк

Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поки на посаду нікого не призначили. Наразі триває пошук відповідного фахівця, який чи яка вже "невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня".

Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ, — додали у Генштабі.

Геннадій Шаповалов став новим командувачем ОК "Південь"

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування "Південь" новопризначеного командира.

Павлюк подякував попереднику Шаповалова генерал-майору Андрію Ковальчуку, підкреслив досягнення особового складу оперативного командування "Південь" та привітав його з призначенням на посаду начальника Військової академії (м. Одеса).

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само — з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшов військову кар’єру від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

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