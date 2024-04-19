Речницю Сил оборони півдня Гуменюк звільнили з посади

Що відомо про звільнення Гуменюк

Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024, — йдеться у повідомленні. Поширити

Як зазначається, поки на посаду нікого не призначили. Наразі триває пошук відповідного фахівця, який чи яка вже "невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня".

Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ, — додали у Генштабі.

Геннадій Шаповалов став новим командувачем ОК "Південь"

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування "Південь" новопризначеного командира.

Павлюк подякував попереднику Шаповалова генерал-майору Андрію Ковальчуку, підкреслив досягнення особового складу оперативного командування "Південь" та привітав його з призначенням на посаду начальника Військової академії (м. Одеса).

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само — з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшов військову кар’єру від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.