На лівому березі Дніпра в районі села Кринки на Херсонщині російські війська намагалися змінити тактику.

Нова тактика РФ у Кринках

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону повідомила про ситуацію у районі Кринок.

Там ворог випробовував нову тактику. Днями в зведеннях Генштабу ви могли бачити, що фігурували вагомі цифри штурмів до 16 доходило, вони намагались підібрати тактику, яка буде для них результативною. Наталя Гуменюк Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня

Вона додала, що окупанти створювали велику кількість малих штурмових груп, якими за "методикою тарганів", намагались атакувати з різних боків плацдарми ЗСУ, але успіху не мали.

Були відбиті всі штурми. Нині окупанти знову перейшли до більш сталої і звичної тактики — 6 штурмів за минулу добу, які теж не мали успіху, — розповіла Гуменюк. Поширити

Ситуація у Кринках

Сили оборони півдня напередодні повідомили, що на лівобережжі Дніпра Херсонщини ворог активізувався, збільшивши до 16 кількість добових штурмових груп.

Зазнавши втрат, [росіяни] вже звично ретирувалися. Поширити

В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 228 розвідувальних дронів, останніми днями спостерігається їх збільшення майже на 20%.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні також повідомив, що війська РФ намагаються витіснити українські війська з плацдарму на лівому березі Дніпра в районі Кринок Херсонської області.