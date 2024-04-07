На лівому березі Дніпра в районі села Кринки на Херсонщині російські війська намагалися змінити тактику.
Нова тактика РФ у Кринках
Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону повідомила про ситуацію у районі Кринок.
Вона додала, що окупанти створювали велику кількість малих штурмових груп, якими за "методикою тарганів", намагались атакувати з різних боків плацдарми ЗСУ, але успіху не мали.
Ситуація у Кринках
Сили оборони півдня напередодні повідомили, що на лівобережжі Дніпра Херсонщини ворог активізувався, збільшивши до 16 кількість добових штурмових груп.
В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 228 розвідувальних дронів, останніми днями спостерігається їх збільшення майже на 20%.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні також повідомив, що війська РФ намагаються витіснити українські війська з плацдарму на лівому березі Дніпра в районі Кринок Херсонської області.
Він наголосив, що на цих напрямках росіяни успіху не мають.
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