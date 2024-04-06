Авіація ЗСУ завдала ударів по ЗРК та 14 районах зосередження армії РФ

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління БпЛА, 1 станції РЕБ противника.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 06.04.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 37 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Родіонівка Сумської області; Огірцеве, Козача Лопань, Липці, Кутузівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Іванівка, Борова Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Слов’янськ, Верхньокам’янське та Григорівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Новоселівка Перша, Селидове, Архангельське, Бердичі, Семенівка, Очеретине, Скучне Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка та Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби ворог здійснив 2 безуспішні атаки позицій наших військ. Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Нікополь Дніпропетровської області; місто Херсон, Зміївка, Кринки, Тягинка Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління БпЛА, 1 станції РЕБ противника.