Авиация ВСУ нанесла удары по ЗРК и 14 районам сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация ВСУ нанесла удары по ЗРК и 14 районам сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Авиация
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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления БпЛА, 1 станции РЭБ противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 06.04.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 50 боевых столкновений.

Всего враг нанес 8 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 37 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Родионовка Сумской области; Огурцово, Казачья Лопань, Липцы, Кутузовка Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ивановка, Боровая Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Спирное, Богдановка, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Славянск, Верхнекаменское и Григоровка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Калиново, Новоселовка Первая, Селидово, Архангельское, Бердичи, Семеновка, Очеретино, Нудное Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка и Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области. Также противник нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток враг совершил 2 безуспешные атаки позиций наших войск. Вражеские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Никополь Днепропетровской области; город Херсон, Змиевка, Крынки, Тягинка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления БпЛА, 1 станции РЭБ противника.

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